台南麻豆重大車禍！ 母女外出雙載遭撞飛 1死1命危搶救

台南麻豆今清晨發生嚴重車禍，一輛黑色自小客車行經麻豆新生北路時，與一對母女雙載騎乘的機車發生碰撞事故，且車禍撞擊力道大，母女雙雙被撞飛倒臥在地，當場都沒了呼吸心跳，由救護車緊急送醫搶救，女兒經急救後仍傷重不治，母親仍在急救中，詳細車禍事故發生原因由警方進一步調查釐清。

消防局今清晨5點58分接獲報案，麻豆新生北路疑發生車禍，有明顯撞擊聲音，派遣麻豆、下營等消防分隊4車7人前往救援，抵達現場發現為自小客車與機車交通事故，且2名女性分別倒臥在血泊中，當場失去呼吸心跳，現場血跡斑斑、汽機車零件散落一地，撞擊力道不小。