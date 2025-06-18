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台南麻豆重大車禍！ 母女外出雙載遭撞飛 1死1命危搶救

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南麻豆今清晨發生嚴重車禍，一輛黑色自小客車行經麻豆新生北路時，與一對母女雙載騎乘的機車發生碰撞事故，且車禍撞擊力道大，母女雙雙被撞飛倒臥在地，當場都沒了呼吸心跳，由救護車緊急送醫搶救，女兒經急救後仍傷重不治，母親仍在急救中，詳細車禍事故發生原因由警方進一步調查釐清。

消防局今清晨5點58分接獲報案，麻豆新生北路疑發生車禍，有明顯撞擊聲音，派遣麻豆、下營等消防分隊4車7人前往救援，抵達現場發現為自小客車與機車交通事故，且2名女性分別倒臥在血泊中，當場失去呼吸心跳，現場血跡斑斑、汽機車零件散落一地，撞擊力道不小。

據悉，雙載的機車騎士與乘客為母女，由54多歲沈姓女子載著85多歲母親沈女，消防人員抵達現場隨即進行急救處置，並分別送往麻豆新樓醫院、佳里奇美醫院搶救，其中，女兒稍早經搶救仍傷重不治；自小客車駕駛為49歲康姓女子，並無受傷，詳細車禍事故發生原因，目前由警方調查處理中。

台南麻豆今清晨發生一起嚴重車禍，一對母女騎乘機車雙載外出與一輛自小客車發生車禍，母女雙雙被撞飛倒臥在地，當場沒了呼吸心跳，送醫搶救中。圖／民眾提供
台南麻豆今清晨發生一起嚴重車禍，一對母女騎乘機車雙載外出與一輛自小客車發生車禍，母女雙雙被撞飛倒臥在地，當場沒了呼吸心跳，送醫搶救中。圖／民眾提供
台南麻豆今清晨發生一起嚴重車禍，一對母女騎乘機車雙載外出與一輛自小客車發生車禍，母女雙雙被撞飛倒臥在地，當場沒了呼吸心跳，送醫搶救中。圖／民眾提供
台南麻豆今清晨發生一起嚴重車禍，一對母女騎乘機車雙載外出與一輛自小客車發生車禍，母女雙雙被撞飛倒臥在地，當場沒了呼吸心跳，送醫搶救中。圖／民眾提供
台南麻豆今清晨發生一起嚴重車禍，一對母女騎乘機車雙載外出與一輛自小客車發生車禍，母女雙雙被撞飛倒臥在地，當場沒了呼吸心跳，送醫搶救中。圖／民眾提供
台南麻豆今清晨發生一起嚴重車禍，一對母女騎乘機車雙載外出與一輛自小客車發生車禍，母女雙雙被撞飛倒臥在地，當場沒了呼吸心跳，送醫搶救中。圖／民眾提供

車禍 交通事故

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