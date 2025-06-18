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高雄KTV外濺血 男偶遇情敵與前女友醋勁大發 酒瓶砸破頭1送醫

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄苓雅區某KTV外今天凌晨發生濺血事故，梁姓男子應朋友邀約去KTV唱歌，不料前女友和情敵張姓男子也在場，梁男醋勁大發，持酒瓶涉嫌猛砸張男頭部，致張男受傷送醫，警方據報到場逮捕梁男依傷害罪嫌移送法辦。

據了解，梁姓男子（31歲）與張姓男子（39歲）的女友張姓女子（30歲）原本是情侶，因張女與張男交往，2人才分手。

今天凌晨2時左右，梁男應朋友邀約，到高雄市苓雅區建國一路某KTV唱歌，但是進包廂後，卻發覺張女與張男也同獲邀唱在場。張女與張男見他到場，場面尷尬便先行離去，不久梁男也下樓。但梁男下樓時撞見張女和張男在騎樓聊天，醋勁大發，竟持外帶的酒瓶猛砸張男頭部，致張男頭破血流。

警方據報KTV外發生鬥毆，動員趕赴事故現場，發現張男受傷，立即請救護車送張男去高醫治療，暫無大礙。警方逮捕涉嫌滋事的梁男，依傷害罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

梁姓男子（左）持酒瓶砸破情敵的頭部被捕。記者林保光／翻攝
梁姓男子（左）持酒瓶砸破情敵的頭部被捕。記者林保光／翻攝
梁姓男子（左）持酒瓶砸破情敵的頭部被捕。記者林保光／翻攝
梁姓男子（左）持酒瓶砸破情敵的頭部被捕。記者林保光／翻攝

朋友 前女友 KTV

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