北市電動公車起火 同廠車大清查

台北市大都會客運262線電動公車前晚爆炸起火。記者李隆揆／翻攝 台北市大都會客運262線華德電能電動公車前晚行車時起火爆炸，是全市第一起，北市公運處勒令大都會停派同批的20輛同型公車，並要求所有業者3天內全面檢視全市858輛電動公車，昨天也和相關單位勘查起火原因。新北56輛同型車、高雄3輛同廠牌車也將同步清查。

華德動能昨發布新聞稿，指起火公車的電池為日本AESC公司製造，沒有任何事故紀錄，但去年同型電池已停產，公司會全力配合調查。

北市公運處主秘廖苑伶昨表示，同批出廠的20輛電動公車檢視安全無虞才會恢復上路，北市有100多輛同款車，已請業者檢測，初步發現2輛車的充電系統有異常，皆已停派。

廖苑伶說，起火的公車停在大都會內湖廠站，由專業人員鑑識，昨天公路總局邀請車輛研究測試中心（ARTC）、車輛安全審驗中心（VSCC）及台北公共運輸處現場勘查，了解起火原因。

大都會客運總經理李建文說，事故車2021年12月23日出廠，今年3月6日、4月30日才完成二、三級保養，且由原廠協助。同批20輛電動公車全面停派後，會先調度柴油公車支援運作，等電機、電控、電池檢查確認無虞，函報主管機關同意後，再恢復營運。

新北同型號電動公車有640、637及656共3線、56輛，市長侯友宜說，交通局會督導業者全面強化安全管理， 先盤點同型號電動公車電池使用年限、異常通報紀錄等；並檢視各充電站設施安全配置跟消防應變措施，車輛設備有異常，將預防性停駛、追加測試。

高雄市有300多輛電動巴士上路，市長陳其邁表示，高雄有3輛同品牌、不同車型的電動公車，即日起停駛、全面安檢，目前懷疑可能是電池造成的災害。交通局長張淑娟說，電動巴士的安全問題，前年交通局與消防局合訂SOP，包括行進中遇電池溫度異常，如何疏散乘客等流程；充電中車輛也會有人員系統監控。

朝陽科技大學環境工程與管理系教授王文裕說，應先找出起火原因，看看電池管理系統、電路管理等設計有無瑕疵。目前定期維修的規範不夠詳細，建議由公會或官方介入規定得更仔細些。