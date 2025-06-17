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夏日炎炎！溺水高峰來襲 桃消蘆竹分隊辦水域救援演練

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

炎炎夏日來臨，民眾從事水上活動的頻率增加，且學童暑期即將到來，7、8月往往是溺水案件發生的高峰期，為因應民眾或孩童因戲水、失足等導致意外發生，桃園市蘆竹消防分隊昨、今日於蘆興景觀埤塘辦理2場水域救援演練，精進消防同仁水上救援的能力。

蘆竹分隊指出，本次演練分為3階段，第1階段為「救生艇及船外機操作熟悉度測試」，模擬在設定水上救援目標後，精準的掌控船外機的方向及速度；第2階段為「人命救援」，當船艇接近溺者時，除控制船艇行駛速度外，也讓同仁熟悉如何有效率的救援溺者，其中也包含魚雷浮標、拋繩袋等器材使用；最後階段為情境演練，在有時間壓力下，藉由團隊溝通將溺者帶回。

桃園市消防局第三大隊表示，桃園的水域案件層出不窮，除希望提高同仁水域救援效率外，也提醒民眾謹記救溺5步（叫叫伸拋划），第1個叫為「大聲呼救」、第2叫為「呼叫119或110」、「伸」是利用竹竿、樹枝等延伸物救援、「拋」為拋出繩索、救生圈等浮物、「划」是利用划船救援；最後，建議民眾戲水時皆能選擇有救生設備及人員的處所，避免落單行動，才能保障生命財產安全。

本次演練分為3階段，其中第2階段為「人命救援」，當船艇接近溺者時，除控制船艇行駛速度外，也讓同仁熟悉如何有效率的救援溺者。圖／蘆竹分隊提供
本次演練分為3階段，其中第2階段為「人命救援」，當船艇接近溺者時，除控制船艇行駛速度外，也讓同仁熟悉如何有效率的救援溺者。圖／蘆竹分隊提供
桃園蘆竹消防分隊昨、今日於蘆興景觀埤塘辦理水域救援演練，精進消防同仁水上救援能力。圖／蘆竹分隊提供
桃園蘆竹消防分隊昨、今日於蘆興景觀埤塘辦理水域救援演練，精進消防同仁水上救援能力。圖／蘆竹分隊提供
桃園蘆竹消防分隊昨、今日於蘆興景觀埤塘辦理水域救援演練，精進消防同仁水上救援能力。圖／蘆竹分隊提供
桃園蘆竹消防分隊昨、今日於蘆興景觀埤塘辦理水域救援演練，精進消防同仁水上救援能力。圖／蘆竹分隊提供
本次演練分為3階段，其中第2階段為「人命救援」，當船艇接近溺者時，除控制船艇行駛速度外，也讓同仁熟悉如何有效率的救援溺者。圖／蘆竹分隊提供
本次演練分為3階段，其中第2階段為「人命救援」，當船艇接近溺者時，除控制船艇行駛速度外，也讓同仁熟悉如何有效率的救援溺者。圖／蘆竹分隊提供

溺水 桃園

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