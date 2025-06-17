夏日炎炎！溺水高峰來襲 桃消蘆竹分隊辦水域救援演練

炎炎夏日來臨，民眾從事水上活動的頻率增加，且學童暑期即將到來，7、8月往往是溺水案件發生的高峰期，為因應民眾或孩童因戲水、失足等導致意外發生，桃園市蘆竹消防分隊昨、今日於蘆興景觀埤塘辦理2場水域救援演練，精進消防同仁水上救援的能力。

蘆竹分隊指出，本次演練分為3階段，第1階段為「救生艇及船外機操作熟悉度測試」，模擬在設定水上救援目標後，精準的掌控船外機的方向及速度；第2階段為「人命救援」，當船艇接近溺者時，除控制船艇行駛速度外，也讓同仁熟悉如何有效率的救援溺者，其中也包含魚雷浮標、拋繩袋等器材使用；最後階段為情境演練，在有時間壓力下，藉由團隊溝通將溺者帶回。