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北市重慶南路撞6車釀8傷 警通知闖禍無照78歲翁本周到案

中央社／ 台北17日電

北市78歲邱姓老翁日前在中正區重慶南路無照駕駛肇事，撞傷多人及車損，目前已知有7人提告。中央社
北市78歲邱姓老翁日前在中正區重慶南路無照駕駛肇事，撞傷多人及車損，目前已知有7人提告。中央社

北市78歲邱姓老翁日前在中正區重慶南路無照駕駛肇事，撞傷多人及車損，目前已知有7人提告。由於事發迄今已逾3週，警方今晚表示，已通知邱翁本週內到案說明，以釐清案情。

台北市警察局中正一分局於5月23日下午2時許獲報，轄內重慶南路1段有輛汽車不明原因碰撞多車釀禍。經查為邱翁無照駕車並衝撞前方2輛機車、3輛汽車及1輛公車，包括邱翁在內共8人受傷。

邱翁住院治療後，上週已出院返家。因車禍導致車損嚴重的特斯拉（Tesla）車主李姓男子，今天也委託律師發表聲明指出，案發隔日，肇事邱翁的家屬就同意預付部分損害賠償金供其生計急需之用，且有立簽收單據。

同時，李男於5月29日提出和解金額後隔日，邱翁家屬便同意，雙方交由律師協商和解、締約。並無媒體所報導邱翁及其家屬失聯、神隱等情事，盼以正視聽。

警方今晚也表示，已通知邱翁於本週內至警分局到案說明，但不清楚是由本人到場，或委由律師到場說明。待釐清相關案情後，再做後續相關處置。

無照駕駛 提告 律師 北市

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