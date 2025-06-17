苑裡微型電動二輪車充電自燃 延燒2車幸無人傷
苗栗苑裡鎮山腳里一處移工承租房舍前廣場，下午發生火燒車事故，1輛微型電動二輪車充電期間自燃，延燒另外2車，共造成3輛電動二輪車受損，幸未釀傷亡。
苗栗縣警察局通霄分局指出，山脚派出所下午4時許接獲報案，轄內山脚里發生火災事故，員警趕赴現場，70歲曾姓屋主表示，承租房舍的移工在屋前廣場為微型電動二輪車充電時，突然起火燃燒。
警方指出，移工先是聞到陣陣異味，趨前查看發現電動車已竄出火煙，並延燒一旁停放2輛電動二輪車。
苗栗縣消防局獲報派遣人員到場時，移工已先拿滅火器試圖滅火，消防人員後續布水線撲滅火勢，現場未造成人員傷亡。
火警共造成3輛電動二輪車受損，確切起火原因尚待苗栗縣消防局火災調查科進一步鑑定釐清。警方提醒，電動車充電時務必使用合格設備，並留意環境溫度與用電負載，避免火災發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言