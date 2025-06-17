快訊

冰塊不夠用？日本媽用家中常見2物製冰 網讚：今年夏天就這麼做

不只丹丹漢堡被盜？高雄老字號名店也變「印度人」 一票人見照片笑翻

高雄空軍飛訓部軍卡突轉彎撞死人 中士涉過失致死遭送辦

苑裡微型電動二輪車充電自燃 延燒2車幸無人傷

中央社／ 苗栗縣17日電

苗栗苑裡鎮山腳里一處移工承租房舍前廣場，下午發生火燒車事故，1輛微型電動二輪車充電期間自燃，延燒另外2車，共造成3輛電動二輪車受損，幸未釀傷亡。

苗栗縣警察局通霄分局指出，山脚派出所下午4時許接獲報案，轄內山脚里發生火災事故，員警趕赴現場，70歲曾姓屋主表示，承租房舍的移工在屋前廣場為微型電動二輪車充電時，突然起火燃燒。

警方指出，移工先是聞到陣陣異味，趨前查看發現電動車已竄出火煙，並延燒一旁停放2輛電動二輪車。

苗栗縣消防局獲報派遣人員到場時，移工已先拿滅火器試圖滅火，消防人員後續布水線撲滅火勢，現場未造成人員傷亡。

火警共造成3輛電動二輪車受損，確切起火原因尚待苗栗縣消防局火災調查科進一步鑑定釐清。警方提醒，電動車充電時務必使用合格設備，並留意環境溫度與用電負載，避免火災發生。

電動 苗栗縣 移工

延伸閱讀

防移工帳戶淪詐騙工具 苗縣推「結帳還鄉」專案

外籍移工帳戶淪為詐團洗錢工具 苗栗啟動「結帳還鄉」

影／南投移工組竊車集團 偷機車「刣肉」改裝賣同鄉

賣帳戶賺上萬！詐團找人頭戶伸向移工 警籲加強法規監管

相關新聞

板橋分局跨轄萬華兼差「色情圍事」 2警各10萬交保

台北地檢署掌握情資，指新北市板橋分局警備隊員警賴冠安、陳揚勝，疑受業者請託充當「色情圍事」，在萬華區分轄內應召站看場顧小...

莽男搶監護權…持刀挾持妻兒鎖房內 林口警談判救出4人

新北市32歲葉男今天上午因小孩監護問題與妻子發生爭吵，不料葉男竟持刀將妻子及妻子姊姊、2名幼兒控制在屋內，並反鎖房門揚言...

北市重慶南路撞6車釀8傷 警通知闖禍無照78歲翁本周到案

北市78歲邱姓老翁日前在中正區重慶南路無照駕駛肇事，撞傷多人及車損，目前已知有7人提告。由於事發迄今已逾3週，警方今晚表...

通緝犯超商寄毒品拒捕 員警噴辣椒水讓他無力抵抗

基隆警方今天發現陳姓通緝犯到超商寄毒品，現身逮捕時陳男抗拒，員警朝陳噴辣椒水將他制伏，但因風向影響，也有員警辣椒水噴到，...

金山警涉縱放通緝犯 檢再查出他另涉經營賭場聲押獲准

新北市金山警分局莊姓巡佐任內涉嫌縱放通緝犯，檢警3月12日發動搜索調查時，莊男因心肌梗塞送醫，偵辦行動暫緩。莊男出院後，...

北市警掃黃掃出內鬼？ 新北2警員通業者涉洩密遭搜索約談

台北市警方年初掃蕩萬華區西昌街應召站，查獲業者、員工及顧客等25人送辦裁罰，意外查出新北市警局板橋分局警備隊2名警員涉嫌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。