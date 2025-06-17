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板橋分局跨轄萬華兼差「色情圍事」 2警各10萬交保
台北地檢署掌握情資，指新北市板橋分局警備隊員警賴冠安、陳揚勝，疑受業者請託充當「色情圍事」，在萬華區分轄內應召站看場顧小姐，每月賺取外快花用，檢方今天搜索約談2警到案，檢察官複訊後依妨害風化罪、個資法諭令賴冠安、陳揚勝各以10萬元交保。
據了解，賴冠安、陳揚勝否認兼差當保全，也從未領過外快，強調是為了查緝通緝犯，因此在萬華區培養線民，去應召站都是跟「線民聊天」，掌握辦案線索，順便去吃飯，沒涉及不法；不過，警方查出陳揚勝洩漏通緝犯個資給業者，正釐清動機。
據調查，萬華分局先前查緝轄區內一家色情應召站，查扣手機發現賴冠安、陳揚勝經常出入該店「圍事當保全」，每月有額外收入，移請警政署政風室調查，由警政署報請北檢指揮偵辦。
據調查，現年37歲的賴冠安，在板橋分局任職11年，34歲陳揚勝也在板橋分局任職12年，今天上午2人上班期間，分別遭雙北市警局、警政署政風室搜索辦公桌及置物櫃，扣押手機分機鑑定。警方初步調查，陳揚勝曾多次傳送通緝犯個資給色情業者，但從未在萬華抓過人。
板橋分局指出，分局秉持「不掩飾、不庇縱、不護短、警紀警辦」原則，積極配合地檢署依法辦理，如經查證確有涉及不法行為屬實，將依法從嚴辦理，絕不寬貸。
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