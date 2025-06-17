通緝犯超商寄毒品拒捕 員警噴辣椒水讓他無力抵抗

基隆警方今天發現陳姓通緝犯到超商寄毒品，現身逮捕時陳男抗拒，員警朝陳噴辣椒水將他制伏，但因風向影響，也有員警辣椒水噴到，眼睛不適。警方將陳帶回製作筆錄後，依違反毒品危害防制條例送辦，並解送基隆地檢署歸案。

50歲的陳姓男子因犯毒品及洗錢防制法案，經判刑確定未入監服刑，成為通緝犯，並持續有涉嫌販毒行為。

基隆市警三分局八堵分駐所警員上周在台灣礦工醫院一帶，發現陳男行蹤，調閱相關監視器循線追查，研判陳男今天下午會到劉銘傳路一家超商寄送毒品，所長陳妙姿與警員廖祐晨，會同警一分局延平街派出所員警前往埋伏。

陳男出現後，員警出面抓人。陳男知道被逮就要入獄，拼命掙扎，員警使用辣椒水壓制。陳男的臉部被噴到辣椒水，難以睜開眼，最後束手就縛，並央求警方提供清水讓他清洗，減緩不適。壓制逮捕過程中，陳妙姿和同仁也被辣椒水噴到眼睛，雖然不適，但無大礙。

警方將陳男帶回延平街派出所製作筆錄，全案將依違反毒品危害防制條例送辦，並將陳男解送基隆地檢署歸案。

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