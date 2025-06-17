莽男搶監護權…持刀挾持妻兒鎖房內 林口警談判救出4人

新北市32歲葉男今天上午因小孩監護問題與妻子發生爭吵，不料葉男竟持刀將妻子及妻子姊姊、2名幼兒控制在屋內，並反鎖房門揚言將傷害家人。林口警勸說許久葉男才開門，所幸無人傷亡。警詢後依家暴、妨害自由及恐嚇等罪嫌送辦並建請羈押。

林口分局泰山分駐所今天上午9時50分接獲林女報案指，丈夫口角後持刀挾持她及幼兒，威脅將傷害家人並自殘。林口分局獲報後通報泰山所、偵查隊、消防分隊到場。

警員經了解，32歲葉男與34歲妻子林女因小孩監護問題發生爭吵，不料葉男竟持尖刀將妻子林女與妻子姊姊、2名幼兒共4人控制於屋內反鎖，妻子嚇得立即報警。警方到場後葉男還揚言警方若破門，將傷害家人後自殘。

經警方在場持續勸說，葉男於上午11時2分自行開門，警員立即衝入屋內控制葉男，並將4名被害人帶出，所幸均無人受傷。警方詢後將依涉家暴、妨害自由及恐嚇等罪嫌將葉男移送法辦，並依有反覆實施犯行之虞建請羈押，另協助林女申請家暴緊急保護令，並通報社會局高風險與脆弱家庭加強關注監控。

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