金山警涉縱放通緝犯 檢再查出他另涉經營賭場聲押獲准

新北市金山警分局莊姓巡佐任內涉嫌縱放通緝犯，檢警3月12日發動搜索調查時，莊男因心肌梗塞送醫，偵辦行動暫緩。莊男出院後，檢察官昨偵訊，查出他另涉他案聲押。法官依事證指莊涉犯貪汙治罪條例嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，今天裁定羈押。

檢警調查，蔡男因毒品被基隆地院通緝，金山警分局交通分隊警員去年8月21日中午攔查時，蔡男謊報哥哥的個資脫身。警員事後覺得有異，通報分局偵查隊協助追查，發現蔡男冒名情事，展開查緝。

金山警分局萬里分駐所張姓所長當晚攔查蔡男駕駛的轎車，當時在大鵬派出所任職的莊姓巡佐坐在副駕駛座，莊對前來協助處理的交通隊代理分隊長表明警察身分，指蔡是線民，要求別抓，他可提供另一名通緝犯作為交換。

張姓所長見莊、張交談後，張便離去，認為不尋常，往上通報後，依指示立即逮捕蔡男歸案，並將莊男依涉縱放人犯罪嫌移送基隆地檢署偵辦。分局事後將莊調往石門分駐所服勤。

基隆地檢署檢察官掌握相關事證後，今年3月12日指揮警方搜索石門分駐所和莊的住處等處，當天中午帶莊回分局偵查隊調查途中，莊表示呼吸困難、胸痛，並冒冷汗，疑似心肌梗塞，先將他送醫，並經急救脫離險境。

檢察官當天複訊同案被告的交通隊代理分隊長後，命10萬元交保。等到莊姓巡佐病情穩定後，昨天完成偵訊，並向基隆地方法院聲請羈押。