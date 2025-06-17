北市警掃黃掃出內鬼？ 新北2警員通業者涉洩密遭搜索約談
台北市警方年初掃蕩萬華區西昌街應召站，查獲業者、員工及顧客等25人送辦裁罰，意外查出新北市警局板橋分局警備隊2名警員涉嫌洩密等不法，台北地檢署今指揮警方搜索並帶回2員偵辦，詳細案情待釐清。
警方調查，萬華區西昌街一帶長期有應召站及賣淫女子盤據，轄區萬華分局警方經長期蒐證後報請台北地檢署檢察官指揮，1月13日晚上結合特勤人員、移民署北市專勤隊、台北憲兵隊等單位執行掃蕩，查獲業者50歲何姓女子及6名員工、9名賣淫女子、7名嫖客，其中從事性交易的女子多為外籍人士，專案人員上門時，有7人正在性交。
據悉，檢警事後意外查出新北市板橋分局警備隊賴姓、陳姓警員，私下與應召站業者密集聯繫，北檢旋即指揮警方追查，發現2員曾透過警用系統查詢通緝犯等資料，卻未實際辦案逮人，也曾傳送資料給應召站業者，雖用意不明，但檢方懷疑有涉嫌洩密、包庇等不法，今指揮警方搜索2人辦公處所，帶返偵訊。
據了解，37歲賴員在板橋分局任職11年，34歲陳員也在同分局任職12年，2人今早皆有上班。板橋分局表示，此案是北檢偵辦洩密等案，案情待釐清，將積極配合檢方偵辦，若有不法，將依法從嚴辦理，絕不寬貸。
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