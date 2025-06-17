快訊

獨／吳東進出清新光金4.6萬張持股 關鍵原因曝光

白鴿染黃？警涉當應召站皮條客 板橋2警遭搜索帶回約談

藍白拒出席！國安簡報堅持全程閉門 總統府：柯可以黃國昌不行？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／大雨狂襲溪水暴漲！5人困宜蘭扇子瀑布 驚險營救畫面曝光

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭南澳鄉扇子瀑布景色壯麗，是溯溪客探訪的勝地，今天下午一場傾盆暴雨來得又快又急，造成溪水暴漲、激流湍急，5名參與溯溪遊客受困於對岸高灘地，進退不得，擔心發生危險，情急下向消防局求救；救援人員到場歷經1個多小時把人全數救出，救人過程中載浮載沉，驚險萬分。

事發今天下午1時22分，2男3女進行溯溪活動，回程時因午後大雨，溪水暴漲，無法撤離。縣消防局獲報後，立即調派第四消防大隊、南澳及觀音分隊火速馳援，14時救難人員抵達現場，立即成立前進指揮所，期間不斷地安撫受困者情緒，反覆叮囑保持冷靜，留在安全高地，切勿自行嘗試渡溪，一方面評估地形與水流。

當下因溪水暴漲，水勢非常湍急，救援人員無法直接渡河，決定在兩岸架設橫渡固定點，經由團隊緊密分工與默契操作；救援人員巧妙運用水流推力，以專業裝備一一將受困者護送過河，被救出的當下，有人臉色慘白、也有人喝了不少水，經檢查5人身體狀況良好，無需送醫。

宜蘭縣消防局強調，溯溪為高風險的戶外極限運動，需具備專業知識與裝備，隨時留意氣候變化，建議民眾進行此類活動應由合格教練帶領，事前擬定周詳計畫與撤離路線，切勿輕忽山林天氣的瞬息萬變，才能在安全前提下盡情探索自然。

大雨狂襲，造成宜蘭扇子瀑布溪水暴漲、激流湍急，5名參與溯溪遊客受困於對岸高灘地，救援人員歷經1個多小時把人全數救出，救人過程中載浮載沉，驚險萬分。圖／消防局提供
大雨狂襲，造成宜蘭扇子瀑布溪水暴漲、激流湍急，5名參與溯溪遊客受困於對岸高灘地，救援人員歷經1個多小時把人全數救出，救人過程中載浮載沉，驚險萬分。圖／消防局提供
大雨狂襲，造成宜蘭扇子瀑布溪水暴漲、激流湍急，5名參與溯溪遊客受困於對岸高灘地，救援人員歷經1個多小時把人全數救出，救人過程中載浮載沉，驚險萬分。圖／消防局提供
大雨狂襲，造成宜蘭扇子瀑布溪水暴漲、激流湍急，5名參與溯溪遊客受困於對岸高灘地，救援人員歷經1個多小時把人全數救出，救人過程中載浮載沉，驚險萬分。圖／消防局提供
大雨狂襲，造成宜蘭扇子瀑布溪水暴漲、激流湍急，5名參與溯溪遊客受困於對岸高灘地，救援人員歷經1個多小時把人全數救出，救人過程中載浮載沉，驚險萬分。圖／消防局提供
大雨狂襲，造成宜蘭扇子瀑布溪水暴漲、激流湍急，5名參與溯溪遊客受困於對岸高灘地，救援人員歷經1個多小時把人全數救出，救人過程中載浮載沉，驚險萬分。圖／消防局提供
大雨狂襲，造成宜蘭扇子瀑布溪水暴漲、激流湍急，5名參與溯溪遊客受困於對岸高灘地，救援人員歷經1個多小時把人全數救出，救人過程中載浮載沉，驚險萬分。圖／消防局提供
大雨狂襲，造成宜蘭扇子瀑布溪水暴漲、激流湍急，5名參與溯溪遊客受困於對岸高灘地，救援人員歷經1個多小時把人全數救出，救人過程中載浮載沉，驚險萬分。圖／消防局提供

溯溪 暴雨 宜蘭 南澳

延伸閱讀

結合音樂、運動與市集 「響樂宜夏音樂節」7/5起登場

林茂盛訪捷克國家圖書館 盼擘劃宜蘭總圖願景

西南風+水氣增 氣象署：今明降雨明顯明西半部整天斷斷續續雷陣雨

大雨高雄3區撤384人 南橫便道遭溪水沖毀100公尺

相關新聞

白鴿染黃？警涉當應召站皮條客 板橋2警遭搜索帶回約談

新北市警局板橋分局警備隊賴姓、陳姓警員，遭爆涉嫌在台北市萬華區某應召站內當「皮條客」。北檢今天上午指揮警政署政風室、台北...

獨子滑落飼料廠玉米粉碎機！右腿變形慘死 母哭倒搥胸：我心肝真痛

彰化縣北斗鎮一家飼料工廠楊姓工人，今上午清潔玉米粉碎機時不慎滑落，右大腿被碾夾，經一個多小時救出送醫，因大失血急救兩小時...

北市警掃黃掃出內鬼？ 新北2警員通業者涉洩密遭搜索約談

台北市警方年初掃蕩萬華區西昌街應召站，查獲業者、員工及顧客等25人送辦裁罰，意外查出新北市警局板橋分局警備隊2名警員涉嫌...

烏來山區午後強降雨釣客受困沙洲 消防架繩索驚險救援

新北市烏來區今天下午發生強降雨，52歲張姓釣客下午4時在烏來區北107縣13.5公里處釣魚時，因北勢溪水暴漲受困沙洲無法...

影／大雨狂襲溪水暴漲！5人困宜蘭扇子瀑布 驚險營救畫面曝光

宜蘭南澳鄉扇子瀑布景色壯麗，是溯溪客探訪的勝地，今天下午一場傾盆暴雨來得又快又急，造成溪水暴漲、激流湍急，5名參與溯溪遊...

毒駕案倍增！南市議員曝快篩試劑過期8個月 警方回應

台南市議員林燕祝今在市議會總質詢中直指，台南毒駕案件暴增，去年案件數更創新高，但警方使用的毒品快篩試劑竟已過期近8個月，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。