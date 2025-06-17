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影／大雨狂襲溪水暴漲！5人困宜蘭扇子瀑布 驚險營救畫面曝光
宜蘭南澳鄉扇子瀑布景色壯麗，是溯溪客探訪的勝地，今天下午一場傾盆暴雨來得又快又急，造成溪水暴漲、激流湍急，5名參與溯溪遊客受困於對岸高灘地，進退不得，擔心發生危險，情急下向消防局求救；救援人員到場歷經1個多小時把人全數救出，救人過程中載浮載沉，驚險萬分。
事發今天下午1時22分，2男3女進行溯溪活動，回程時因午後大雨，溪水暴漲，無法撤離。縣消防局獲報後，立即調派第四消防大隊、南澳及觀音分隊火速馳援，14時救難人員抵達現場，立即成立前進指揮所，期間不斷地安撫受困者情緒，反覆叮囑保持冷靜，留在安全高地，切勿自行嘗試渡溪，一方面評估地形與水流。
當下因溪水暴漲，水勢非常湍急，救援人員無法直接渡河，決定在兩岸架設橫渡固定點，經由團隊緊密分工與默契操作；救援人員巧妙運用水流推力，以專業裝備一一將受困者護送過河，被救出的當下，有人臉色慘白、也有人喝了不少水，經檢查5人身體狀況良好，無需送醫。
宜蘭縣消防局強調，溯溪為高風險的戶外極限運動，需具備專業知識與裝備，隨時留意氣候變化，建議民眾進行此類活動應由合格教練帶領，事前擬定周詳計畫與撤離路線，切勿輕忽山林天氣的瞬息萬變，才能在安全前提下盡情探索自然。
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