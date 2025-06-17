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白鴿染黃？警涉當應召站皮條客 板橋2警遭搜索帶回約談
新北市警局板橋分局警備隊賴姓、陳姓警員，遭爆涉嫌在台北市萬華區某應召站內當「皮條客」。北檢今天上午指揮警政署政風室、台北市、新北市警局，至板橋分局警備隊搜索並查扣資料，隨後將賴員、陳員帶回約談。確切涉案情節仍待調查釐清。
據了解，現年37歲的賴姓警員，在板橋分局任職已11年，34歲陳姓警員也在板橋分局任職12年。今天上午2人均上班，台北地檢署指揮雙北市警局、警政署政風室至板橋分局警備隊搜索2人辦公桌及置物櫃。
板橋分局表示，本案是台北地檢署偵辦洩密等案，初步瞭解有2位警員前往台北地檢署接受檢察官詢問說明案情。本案相關警員涉案情節尚待釐清中，如經查證警員確有涉及不法行為屬實，將依法從嚴辦理，絕不寬貸。板橋分局秉持不掩飾、不庇縱、不護短、警紀警辦原則，將積極配合地檢署依法辦理。
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