白鴿染黃？警涉當應召站皮條客 板橋2警遭搜索帶回約談

新北市警局板橋分局警備隊賴姓、陳姓警員，遭爆涉嫌在台北市萬華區某應召站內當「皮條客」。北檢今天上午指揮警政署政風室、台北市、新北市警局，至板橋分局警備隊搜索並查扣資料，隨後將賴員、陳員帶回約談。確切涉案情節仍待調查釐清。

據了解，現年37歲的賴姓警員，在板橋分局任職已11年，34歲陳姓警員也在板橋分局任職12年。今天上午2人均上班，台北地檢署指揮雙北市警局、警政署政風室至板橋分局警備隊搜索2人辦公桌及置物櫃。