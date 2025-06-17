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毒駕案倍增！南市議員曝快篩試劑過期8個月 警方回應

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市議員林燕祝今在市議會總質詢中直指，台南毒駕案件暴增，去年案件數更創新高，但警方使用的毒品快篩試劑竟已過期近8個月，市長黃偉哲說試劑過期會有執法不生效力問題；警察局長林國清說會來了解；市刑大表示，過期的快篩試劑不會使用，日後會同步回收避免造成誤會。

林燕祝指出，許多嚴重車禍與毒駕有關，其中尤以新興毒品喪屍煙彈」依托咪酯類，造成最嚴重傷亡。然而新興毒品推陳出新，快篩技術難以跟上，基層執法工具明顯不足。

林燕祝引述資料指出，台南市毒駕案件數從2020年起持續攀升，至去年暴增關鍵，是因立法院於20232年12月修正通過刑法第185之3條，將毒駕明確納入刑責，警方擴大查緝。

她指出，查緝毒駕與酒駕相比困難許多，員警僅能憑觀察駕駛人言行神情綜合研判，若無發現毒品或施用器具，還需取得駕駛人同意方可採尿。尿液送檢動輒需14至20天出結果，導致無法立即處置；反觀酒駕則可現場測得酒精濃度，立即吊扣駕照並移置車。

林燕祝請市長與警察局長向上反映基層員警執法的難處，擴大警方查緝毒駕的執法權限，往後對於毒駕的案件可以從速且從重處理，她也會請立委提出在中央修法，盡快將毒品快篩法制化，才能夠有效地遏阻毒駕案件的發生。

林燕祝也當場出示快篩試劑，指出警方現用試劑由刑警大隊統一招標採購，分發各分局保管使用。她手中數份試劑的有效期限早在去年10月31日就已效期屆滿，質疑是否因試劑數量不足，才導致過期仍被使用。毒品試劑是警方查緝毒駕的重要工具，應全面清查盤點，杜絕使用失效試劑。

市刑大說明，快篩試劑是耗材，會有時效問題，但警察局每年均定期、不定期（視分局需求）採購毒品快篩試劑，同時調查有無即將到期之快篩試劑，並持續要求外勤同仁勿使用過期試劑。未來採購除將依各外勤單位查緝毒品需求，提前採購各項試劑外，也將加強管控試劑使用期限，主動回收。

另毒駕舉發期限，因案件偵辦期程及檢驗機構出具尿液檢驗報告，時效上與舉發期限有落差，警察局將加強管控，使刑事移送和行政舉發上能更有效率。

林燕祝呼籲市府應比照歐美，編列預算採購「口腔液快篩器」，可當場篩檢是否毒駕，強化第一線執法效率。她也要求各分局即刻清查現有試劑效期，警察局應掌握使用情況並據實調整補足，並請立委提出修法，推動毒品快篩法制化，讓毒駕能從速且從重處置，有效遏止問題持續惡化。

市長黃偉哲說，如果可以證實筷篩器是有效的，也有衛福部認證取得字號的，就可以來使用；至於快篩試劑過期問題，黃偉哲說，恐有執法不生效力問題。

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台南市議員林燕祝在市政總質詢時指毒駕問題嚴重，要求呼籲市府應比照歐美，編列預算採購「口腔液快篩器」。圖／林燕祝提供
台南市議員林燕祝在市政總質詢時指毒駕問題嚴重，要求呼籲市府應比照歐美，編列預算採購「口腔液快篩器」。圖／林燕祝提供
台南市議員林燕祝在市政總質詢時指毒駕問題嚴重，要求呼籲市府應比照歐美，編列預算採購「口腔液快篩器」。圖／林燕祝提供
台南市議員林燕祝在市政總質詢時指毒駕問題嚴重，要求呼籲市府應比照歐美，編列預算採購「口腔液快篩器」。圖／林燕祝提供
台南市議員林燕祝爆料毒品快篩試劑已過期8個月。圖／林燕祝提供
台南市議員林燕祝爆料毒品快篩試劑已過期8個月。圖／林燕祝提供
台南市議員林燕祝爆料毒品快篩試劑已過期8個月。圖／林燕祝提供
台南市議員林燕祝爆料毒品快篩試劑已過期8個月。圖／林燕祝提供

毒駕 新興毒品 快篩試劑 喪屍煙彈

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