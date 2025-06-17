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看網路影片自製「空氣砲」險釀禍 台南六甲2男遭警送辦

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南六甲區中正路昨晚有2名男子疑誤信網路上影片，自製燃燒物效仿，孰料卻發出爆炸聲響，2男隨後將燃燒物丟棄於道路上，不僅自己嚇到，更嚇壞不少用路人。警方獲報循線查獲2名男子到案說明，後續將依社會秩序維護法裁處。

麻豆警方調查，黃姓、陳姓男子為六甲中正路一間餐飲店的員工，2人因看了抖音上影片，發現印度農民土制的「空氣砲」，只要利用鐵罐加酒精，且點燃酒精後，瞬間蒸發的爆炸聲可驅趕鳥類，認為相當有趣，昨晚9點多就在店門前效仿製作。

黃姓、陳姓男子以鐵罐串連，再用鋁箔紙、膠帶及寶特瓶等黏合自製「空氣砲」，並噴入酒精搖晃後，孰料，疑因酒精濃度太高，不慎引燃空氣砲，嚇得2人趕緊撒手丟棄在路旁；整個過程也被拍下影片上傳到社群平台。

警方表示，全案將依違反社會秩序維護法偵辦，處3日以下拘留或新台幣3萬以下罰鍰，同時呼籲民眾，切勿因為網路流傳的影片一時興起或覺得好玩，做出各種危險行為，倘若因此造成人員傷亡，恐將付出慘痛代價。

台南六甲2名男子疑誤信網路上影片，昨晚在路邊自製燃燒物效仿，孰料卻不慎引燃並發出爆炸聲響，差點釀成大禍，嚇壞不少民眾，警方今尋線找到2人，全案依社會秩序維護法裁處。圖／民眾提供
台南六甲2名男子疑誤信網路上影片，昨晚在路邊自製燃燒物效仿，孰料卻不慎引燃並發出爆炸聲響，差點釀成大禍，嚇壞不少民眾，警方今尋線找到2人，全案依社會秩序維護法裁處。圖／民眾提供

酒精 影片 中正路

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