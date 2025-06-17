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台南大貨車沿途滲漏不明液體 2名騎士不慎打滑摔車受傷
台南永康中正路因鄰近工業區，平時上下班交通尖峰有許多大貨車來往，但近期有民眾發現，部分大貨車會載運廢棄物行經，導致臭氣熏天；今中午有一輛大貨車行經時，滴漏了整路的不明液體，造成後方2名機車騎士跌倒受傷，警方獲報到場處理，同時通報清潔隊到場清理。
永康警方表示，今中午12時接獲報案，永康中正路與新中街口發生交通事故，派員到場後發現，沿途路上有許多不明液體，導致2名機車騎士滑摔受傷，其中一名機車騎士滑行後又碰撞到另一輛自小客車；2名機車騎士分別因手腳四肢擦挫傷送醫。
隨後，警方循線調閱監視器畫面，發現一輛大貨車疑似沿途滲漏不明液體，目前已依車牌號碼掌握駕駛人，將通知大貨車駕駛到案說明，後續將依道路交通管理處罰條例第30條1項2款，開單舉發。
環保局則回應，今中午獲報後立即派員至現場，循線前往附近可能產出廚餘之業者進行稽查蒐證比對，同時向警方調閱監視器資料，目前已查獲違規車輛車牌，並通知車主到案說明，後續將依違反廢清法等相關規定處分告發；至於地面油汙部分，已派員清理完成，以免影響路面及用路人行車安全。
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