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獨子滑落飼料廠玉米粉碎機！右腿變形慘死 母哭倒搥胸：我心肝真痛
彰化縣北斗鎮一家飼料工廠楊姓工人，今上午清潔玉米粉碎機時不慎滑落，右大腿被碾夾，經一個多小時救出送醫，因大失血急救兩小時不治，他的父母到醫院等來噩耗，在手術室外痛哭失聲。
據了解，41歲楊男是獨子，父母接到飼料工廠通知即到員林基督教醫院的手術室外等候。員基12點半開始急救到2點8分，楊男一度回復呼吸心跳，最終因失血過多衰竭不治。主治醫師楊俊廷說，楊男右大腿開放性骨折，完全變形。
楊男的雙親哀痛欲絕，楊母在手術室外哭倒在家屬身上，不停捶胸直呼「我的心肝真痛」，家人不願對外表示意見。
據了解，楊男不慎滑落玉米粉碎機，右大腿被夾住，工廠雖上午10點48分通報119救護人員趕到，又通知機械廠商11點34分到場拆卸機器，12點15分救出楊姓工人，他被救出時無呼吸心跳。
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