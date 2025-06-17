深夜巡邏變愛心快遞 警火速護送臨盆孕婦10分鐘搶命

桃園市龜山區萬壽路二段46巷口今凌晨一輛小客車緊急搖下車窗向巡邏員警求援，表示車上孕婦羊水破裂、產兆明顯，情況迫在眉睫，警方得知後放下原本欲取締交通違規的勤務，一路開啟警示燈與警鳴器護送孕婦，原需20分鐘的路程縮短為10分鐘就抵達醫院，孕婦成功產下一名健康女寶寶。

龜山警分局龜山派出所員警今凌晨1時25分許巡邏行經龜山區萬壽路二段，一輛小客車向他們求援表示車上的孕婦緊急需送醫，警方一聽放下原本欲取締交通違規的勤務，立即判斷情勢緊急，若等待救護車到場恐延誤救治，果斷駕駛巡邏車火速護送孕婦前往林口長庚醫院。

員警一路開啟警示燈與警鳴器，穩定駕駛、沿路開道，將原20分鐘的路程縮短成10分鐘，成功爭取寶貴就醫時間，母女順利平安，交由院方接手照護。開車的陳姓男子表示當時情況非常緊急，不得已才向警方求助，幸好有警方即時大力相助，讓妻子順利產下健康寶寶，對於警方的幫忙真的非常感動。