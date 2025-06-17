影／台南情侶吵架她竟從樓上亂丟衣物化妝品 堆滿馬路被罰

台南南區一間工程公司透天民宅，昨天晚間10時許因男女情侶吵架，女方竟憤而將衣服及化妝品等大量雜物從樓上丟下，堆積在馬路上，影響交通安全；所幸並未傷及路過民眾，未導致交通事故發生，轄區第六警分局鹽埕派出所趕往了解後，已依道管條例開罰。

鹽埕派出所所長高世賢說明，有關網路影片「疑似夫妻吵架從透天民宅丟出雜物影響交通安全案」，警方是昨晚時許接獲110報案，有人從樓上丟東西影響交通安全，警方迅速派員查處，經查是男女朋友吵架，女方樓上丟下雜物，經警方勸導，已自行將衣物清理完畢。