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彰化清潔玉米粉碎機被絞斷右腿大失血 工人送醫與死神拔河

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣北斗鎮一家飼料工廠今發生工安意外，1名41歲工人不慎滑落玉米粉碎機，右大腿被夾住，費時40分鐘救出時呈現無呼吸心跳，送員林基督教醫院急救恢復生命徵象，因失血過多還在急救。

據了解，楊姓工人上午10點45分要清潔玉米粉碎機，不慎滑落，右大腿被夾住，工廠通報119求助，彰化縣消防局北斗消防分隊出動救護車、消防車各兩輛，8名消防人員趕到，楊姓工人意識清楚，消防救護員維持他的生命穩度，工廠通知機械廠商11點34分到場拆卸機器，12點15分救出楊姓工人但因不停流血，已無呼吸心跳。

員林基督教醫院表示，楊姓工人到院時沒生命徵象，急救30分鐘後恢復呼吸心跳，大失血導致急救後的狀況不穩定，還無法轉院到彰基救治。

彰化縣北斗鎮一家飼料工廠的楊姓工人滑落玉米粉碎機被壓碎右大腿，消防人員和機械公司技術員到場把他從粉碎機移出。圖／民眾提供
彰化縣北斗鎮一家飼料工廠的楊姓工人滑落玉米粉碎機被壓碎右大腿，消防人員和機械公司技術員到場把他從粉碎機移出。圖／民眾提供

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