彰化清潔玉米粉碎機被絞斷右腿大失血 工人送醫與死神拔河

彰化縣北斗鎮一家飼料工廠今發生工安意外，1名41歲工人不慎滑落玉米粉碎機，右大腿被夾住，費時40分鐘救出時呈現無呼吸心跳，送員林基督教醫院急救恢復生命徵象，因失血過多還在急救。

據了解，楊姓工人上午10點45分要清潔玉米粉碎機，不慎滑落，右大腿被夾住，工廠通報119求助，彰化縣消防局北斗消防分隊出動救護車、消防車各兩輛，8名消防人員趕到，楊姓工人意識清楚，消防救護員維持他的生命穩度，工廠通知機械廠商11點34分到場拆卸機器，12點15分救出楊姓工人但因不停流血，已無呼吸心跳。