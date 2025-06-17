桃園市大園警分局為讓學童瞭解警察平日維護社會治安工作辛勞、提升孩子們的交通安全意識，今(17)日上午在觀音區張校長森林幼兒園舉辦交通宣導活動，並帶著警用裝備讓小朋友們穿戴體驗，小朋友們看見後眼睛都亮了起來，直呼「好帥氣！」並表示長大也想當警察。

大園分局在觀音區張校長森林幼兒園舉辦交通宣導活動。圖：警方提供

大園分局指出，學童過馬路時經常會忘記查看左右來車、突然衝出道路導致發生事故，因此活動中特別利用遊戲方式教導交通安全知識，從過馬路到佩戴安全帽的重要性，內容有趣易懂，並以有獎徵答方式加深學童們的印象。

利用遊戲方式教導交通安全知識。圖：警方提供

大園分局提到，此次活動中，警方也準備了小小警察制服及摩托車，以及各式警用裝備讓孩童們穿戴體驗，孩子們在員警指導下輪流坐上帥氣的摩托車，化身「小小警察」感受執勤英姿，現場歡笑聲不斷，有孩子開心地說，「以後也想當警察，保護大家。」

學童化身小小警察。圖：警方提供

大園分局表示，希望透過活潑有趣的宣導活動，讓交通安全及預防犯罪觀念能深植學童心中、從小紮根，以有效降低意外的發生，共同打造一個孩童安心、家長放心的安全就學環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園警舉辦交通安全宣導活動 學童：長大想當警察