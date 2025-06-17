炎炎夏日來臨，民眾從事水上活動的頻率增加，且暑假即將到來，7、8月間往往是溺水案件發生的高峰期，為因應民眾或孩童因戲水、失足等導致意外發生，桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊於昨(16)日及今日，選定蘆興景觀埤塘辦理2場水域救援演練，以精進消防人員水上救援的能力。

蘆竹分隊選定蘆興景觀埤塘辦理2場水域救援演練。圖：蘆竹分隊提供

蘆竹分隊表示，此次演練分為3階段，第1階段為「救生艇及船外機操作熟悉度測試」，模擬在設定水上救援目標後，精準的掌控船外機的方向及速度；第2階段為「人命救援」，當船艇接近溺者時，除控制船艇行駛速度外，也讓消防人員熟悉如何有效率的救援溺者，其中也包含魚雷浮標、拋繩袋等器材使用；最後階段為情境演練，在有時間壓力下，藉由團隊溝通將溺者帶回。

藉由演練精進消防人員水上救援的能力。圖：蘆竹分隊提供

第三大隊指出，除希望提高水域救援效率外，也提醒民眾謹記救溺5步「叫叫伸拋划」，第1個叫為「大聲呼救」、第2叫為「呼叫119或110」、「伸」是利用竹竿、樹枝等延伸物救援、「拋」為拋出繩索、救生圈等浮物、「划」是利用划船救援；最後，建議民眾戲水時皆能選擇有救生設備及人員之處所，避免落單行動，才能保障生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消蘆竹分隊前進蘆興景觀埤塘 強化水域救援效率