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防詐從公部門做起！金門縣府推「零發生」識詐目標

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣政府今天召開114年5月份治安會報，統計顯示，縣內推動識詐工作初見成效，今年1月至5月詐騙財損金額相較去年同期大減63%，約新臺幣4800萬元，顯示跨單位防詐宣導奏效。會中也表揚成功攔阻詐騙案件的金融機構行員及超商店員，由副縣長李文良代表頒獎，感謝阻詐人員的機警反應與熱心協助，成功守護民眾財產。

根據縣警局資料，自113年起至今，金融機構與超商成功攔阻詐騙金額累計已達1600萬元，顯示第一線人員對詐騙話術具高度警覺。為進一步擴大防詐成果，縣府整合各局處與駐金單位，今年已辦理210場實體識詐宣導活動，並推廣「165防騙宣導」Line官方帳號，至今已有逾2萬人次加入，約占金門20至65歲常住人口的46%。警方也結合「打詐儀表板」平臺，提供最新詐騙話術與案例分析，有效提升民眾辨識能力。

雖然詐騙案件總體減少，然公務體系亦未能倖免，統計顯示，今年1至5月，金門地區公務人員遭詐騙案件共發生7起，損失金額約70萬元，此數據雖不算龐大，卻反映出詐騙手法持續演變，連推動識詐工作的公務體系亦難以完全倖免。縣府特別於會中宣達，要求各局處與中央單位從自身做起，推動所屬公務員全面加入防詐Line平台，建立示範效應，進一步擴散至家庭與社區，形成全面防詐網絡。

縣府重申，減少詐騙危害不僅是警方責任，更需全體公務員與民眾共同努力，從「公部門零發生」為目標，逐步擴大防線，打造全民防詐的堅實堡壘。

會中並由縣警察局局長黃壬聰進行識詐工作成果報告，詳盡說明本縣打詐推動情形及成效。圖／警方提供
會中並由縣警察局局長黃壬聰進行識詐工作成果報告，詳盡說明本縣打詐推動情形及成效。圖／警方提供
金門縣政府今天召開治安會報，會中也表揚成功攔阻詐騙案件的金融機構行員及超商店員，由副縣長李文良（左三）代表頒獎，感謝阻詐人員的機警反應與熱心協助，成功守護民眾財產。圖／警方提供
金門縣政府今天召開治安會報，會中也表揚成功攔阻詐騙案件的金融機構行員及超商店員，由副縣長李文良（左三）代表頒獎，感謝阻詐人員的機警反應與熱心協助，成功守護民眾財產。圖／警方提供
金門縣政府今天召開治安會報，會中也表揚成功攔阻詐騙案件的金融機構行員及超商店員，由副縣長李文良（左三）代表頒獎。圖／警方提供
金門縣政府今天召開治安會報，會中也表揚成功攔阻詐騙案件的金融機構行員及超商店員，由副縣長李文良（左三）代表頒獎。圖／警方提供

金門 詐騙 成功

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