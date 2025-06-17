台籍輝豐輪港外起火釀3傷 運安會指1原因錯失滅火時機

台籍貨輪「輝豐輪」去年6月載運賽鴿出海訓練時，於高雄港外海起火，造成3人嚴重燒燙傷，運安會公布調查報告指出，因輝豐住艙未裝設火警偵測系統，導致錯失及早滅火的時機，事後所屬易輝航運公司已於輝豐機艙、廚房及住艙走道新增火災偵測器，因此不再提出改善建議。

運安會報告指出，去年6月12日台籍雜貨船「輝豐」於高雄港西南方約17.1浬處發生火災，駕駛台、住艙、救生艇甲板等處遭火燒損壞，造成3名人員受傷，未造成環境汙染。

由於輝豐依船舶設備規則規定無須裝設火警偵測系統，導致船員未能及早發現火警，錯失及早滅火時機。

運安會指出，輝豐失火後，燃燒時間過久，駕駛台、住艙等處損壞嚴重，且無監視攝影紀錄，缺乏明確跡證以判斷確切起火處及起火原因，經研判排除駕駛台、機艙、廚房、餐廳為起火處，可能起火處，疑似為住艙層某水手房間，起火原因無法排除與電氣因素有關。

運安會表示，3名受傷人員在救援時意識清楚可自行移動，入院治療數日後返家療養，皆已痊癒。