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台籍輝豐輪港外起火釀3傷 運安會指1原因錯失滅火時機

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

台籍貨輪「輝豐輪」去年6月載運賽鴿出海訓練時，於高雄港外海起火，造成3人嚴重燒燙傷，運安會公布調查報告指出，因輝豐住艙未裝設火警偵測系統，導致錯失及早滅火的時機，事後所屬易輝航運公司已於輝豐機艙廚房及住艙走道新增火災偵測器，因此不再提出改善建議。

運安會報告指出，去年6月12日台籍雜貨船「輝豐」於高雄港西南方約17.1浬處發生火災，駕駛台、住艙、救生艇甲板等處遭火燒損壞，造成3名人員受傷，未造成環境汙染。

由於輝豐依船舶設備規則規定無須裝設火警偵測系統，導致船員未能及早發現火警，錯失及早滅火時機。

運安會指出，輝豐失火後，燃燒時間過久，駕駛台、住艙等處損壞嚴重，且無監視攝影紀錄，缺乏明確跡證以判斷確切起火處及起火原因，經研判排除駕駛台、機艙、廚房、餐廳為起火處，可能起火處，疑似為住艙層某水手房間，起火原因無法排除與電氣因素有關。

運安會表示，3名受傷人員在救援時意識清楚可自行移動，入院治療數日後返家療養，皆已痊癒。

此外，輝豐依船舶檢查規則，於今年3月14日通過航港局船舶臨時檢查，而所屬易輝航運公司已於輝豐機艙、廚房及住艙走道新增火災偵測器，並於機艙與貨艙架設閉路電視，可由駕駛台直接監控機艙與貨艙情況。因此運安會不再提出相關議題的安全改善建議。

台籍貨輪「輝豐輪」去年6月載運賽鴿出海訓練時，於高雄港外海起火，造成3人嚴重燒燙傷。記者林保光／翻攝
台籍貨輪「輝豐輪」去年6月載運賽鴿出海訓練時，於高雄港外海起火，造成3人嚴重燒燙傷。記者林保光／翻攝

運安會 機艙 廚房

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