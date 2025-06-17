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母女雪隧避車彎大打出手 疑爭搶藍牙播音樂爆衝突互扔手機

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

國5雪隧通車以來，首次爆發母女把車子開進避車彎後，兩人下車大打出手，事後母親把車開走，丟包女兒。經警方調查詢問雙方，當時女兒開車，透過車子藍牙連結手機播音樂，母親表示，她要女兒專心開車，但女兒不聽；女兒則說，母親要切換連成她自己的音樂，雙方爆爭吵才互扔手機丟車外。

昨天下午將近4時，國5雪隧北向19公里，有人看見一名女駕駛把車輛開進雪隧避車彎，下車後與另一名女子發生爭吵，後來演變成肢體衝突，互扯對方頭髮及衣物，前後拉扯互毆的時間約5分鐘。

國九大隊獲報後派巡邏車前往查看，並於CCTV監看發現雙方拉扯爭吵，其中一名女子把紅色的自小客車開走，留下另一名年輕女子，逆向行走於雪山隧道內側的施工廊道上，巡邏車到場後將行人載返頭城分隊了解過程。

26歲蔡姓女子表示，當時她開車載著母親要去台北好市多購物，使用藍牙設定連結手機播放聽音樂時，母親想要聽她自己的音樂，堅持要改連成她自己的手機音樂，雙方於是爆發爭吵，進而互把對方的手機扔出車外。

女兒表示，她把車停進避車彎，是為了要去撿回被扔出車外的手機，但母親下車繼續與她爭吵，出手打她後，自行開車離開，所以她才會逆向往回行走，去找自己的手機，可以手機已經被輾壞。

警方通知這位49歲的母親到案說明，她表示，女兒開車時一直在操作藍牙連結設定聽音樂，非常危險，所以她要女兒專心開車，雙方才會爆發爭吵。

女兒表示要聲請保護令，國九大隊依家暴相關規定製作家暴通報資料，最後尚待檢方裁定是否購成聲請保護令的要件。

國5爆發母女把車輛停在雪隧避車彎，下車爭吵進而演變成拉扯互毆。警方調查，兩人疑因爭搶藍牙連結播放音樂，爆發爭吵，還互扔手機。圖／國九大隊提供
國5爆發母女把車輛停在雪隧避車彎，下車爭吵進而演變成拉扯互毆。警方調查，兩人疑因爭搶藍牙連結播放音樂，爆發爭吵，還互扔手機。圖／國九大隊提供
國5爆發母女把車輛停在雪隧避車彎，下車爭吵進而演變成拉扯互毆。警方調查，兩人疑因爭搶藍牙連結播放音樂，爆發爭吵，還互扔手機。圖／翻攝自網路社群
國5爆發母女把車輛停在雪隧避車彎，下車爭吵進而演變成拉扯互毆。警方調查，兩人疑因爭搶藍牙連結播放音樂，爆發爭吵，還互扔手機。圖／翻攝自網路社群

音樂 母親

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