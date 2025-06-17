北市首起電動公車爆炸 公運處：858輛電動公車3天內檢視系統

台北市大都會客運262線 電動 公車 ，16日晚8時40分行經長庚醫院站（往北）時，駕駛員發現儀表板異常，讓7名乘客下車後，車輛隨後起火爆炸。公運處表示，針對大都會客運的同批引進的20輛公車停派之外，北市共計858輛電動公車，也要求業者3天內檢視充電系統。

公運處主任秘書廖苑伶今受訪表示，昨晚發生大都會客運電動公車起火後，針對大都會功課同批引進的20輛公車已下令停派，今天沒有出車，直到車輛檢視安全無疑後才會恢復上路。

同時，台北市也有100多輛同款車型，也已請相關業者檢測，發現2輛車的充電系統有異常，已停派。

廖苑伶說，起火的262路線車輛停在大都會內湖廠站，相關鑑識人員進行車輛的見識當中，今天會由交通部公路局邀請車輛研究測試中心（ARTC）、車輛安全審驗中心（VSCC）及台北公共運輸處現場，依相關殘骸了解起火原因。

媒體追問爆炸原因？是否有定期檢修及保養？廖苑伶說明，目前原因仍在調查當中，公車業者和車商也會密切接觸、定期檢修，且電動公車引進都有符合國家相關規定，車輛檢測中心都會針對設施把關。

至於電動公車停駛是否影響班距？廖苑伶說，業者有妥善安排車輛調度，會確保不影響公車出車、民眾搭乘權益。

廖苑伶補充，北市共有3500輛公車，其中有858輛電動公車，雖然車廠並非來自同一家，但會在三天內要求北市公車業者針對充電系統總體檢。