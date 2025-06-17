影／南投移工組竊車集團 偷機車「刣肉」改裝賣同鄉

南投埔里警分局破獲由外籍移工組成的竊車改裝集團，該集團鎖定偷竊暫置路旁的事故機車，得手後將車「刣肉」拆解後改裝，再賣給同鄉；警方成立專案小組逮捕26歲印尼籍主嫌，陸續至少再帶回5人偵辦，警今表示將持續擴大追查。

埔里警分局指出，近期接獲多起民眾報案，指稱其機車因發生交通事故損毀無法發動，因此暫停放於路邊，過幾天回去牽車卻不翼而飛，由於案件狀況雷同，偵查隊深入調閱監視器畫面比對，發現偷車犯疑為外籍人士，且作法手法高度重複。

警方表示，該集團偷車時兩兩一組，一人操作失竊事故車龍頭，另一人則騎著偷來的機車在後面用腳推車，並使用不同車牌懸掛於失竊車輛上，藉此製造斷點，以規避查緝；埔里警分局長林威廷獲悉後指示成立專案小組，整合警力全力偵辦。

該專案小組擴大調閱失竊車輛周邊監視器畫面，多日蒐證發現一名26歲逾期停留的印尼籍移工涉重嫌，其活動範圍集中於當地信義路與中正路一帶，經埋伏守候，成功在中正路將其逮捕，並從其所騎乘的失竊機車置物箱起出拆解機車工具。

經進一步追查發現，該印尼籍主嫌還私設小型改裝廠，將竊得機車「刣肉」拆解成零組件進行改裝，再以每輛1至3萬元不等轉售同鄉；專案小組於廠內查扣失竊機車3輛及偽造車牌4面，擴大查獲協助偷車、購車等至少再帶回5人偵辦。