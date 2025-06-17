快訊

美國反川抗爭延燒！為何示威都用「墨西哥旗」？

「金曲製造機」陳彼得在大陸辭世 享壽 82歲！劉文正、崔苔菁都唱過他的歌

陸頂尖大學撤銷英語系 轉向發展「專業+外語」跨域人才

聽新聞
0:00 / 0:00

影／南投移工組竊車集團 偷機車「刣肉」改裝賣同鄉

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里警分局破獲由外籍移工組成的竊車改裝集團，該集團鎖定偷竊暫置路旁的事故機車，得手後將車「刣肉」拆解後改裝，再賣給同鄉；警方成立專案小組逮捕26歲印尼籍主嫌，陸續至少再帶回5人偵辦，警今表示將持續擴大追查。

埔里警分局指出，近期接獲多起民眾報案，指稱其機車因發生交通事故損毀無法發動，因此暫停放於路邊，過幾天回去牽車卻不翼而飛，由於案件狀況雷同，偵查隊深入調閱監視器畫面比對，發現偷車犯疑為外籍人士，且作法手法高度重複。

警方表示，該集團偷車時兩兩一組，一人操作失竊事故車龍頭，另一人則騎著偷來的機車在後面用腳推車，並使用不同車牌懸掛於失竊車輛上，藉此製造斷點，以規避查緝；埔里警分局長林威廷獲悉後指示成立專案小組，整合警力全力偵辦。

該專案小組擴大調閱失竊車輛周邊監視器畫面，多日蒐證發現一名26歲逾期停留的印尼籍移工涉重嫌，其活動範圍集中於當地信義路與中正路一帶，經埋伏守候，成功在中正路將其逮捕，並從其所騎乘的失竊機車置物箱起出拆解機車工具。

經進一步追查發現，該印尼籍主嫌還私設小型改裝廠，將竊得機車「刣肉」拆解成零組件進行改裝，再以每輛1至3萬元不等轉售同鄉；專案小組於廠內查扣失竊機車3輛及偽造車牌4面，擴大查獲協助偷車、購車等至少再帶回5人偵辦。

埔里警分局表示，全案目前已依竊盜、偽造文書及違反入出國及移民法等罪嫌，將印尼籍主嫌等人移送南投地方檢察署偵辦，也將持續追查車輛來源及流向，同時呼籲民眾發生交通事故後，應盡速移置保管車輛，避免棄置路邊引起宵小覬覦。

南投埔里有外籍移工專偷暫置路旁的事故機車，得手後將車「刣肉」拆解後改裝，再以每輛1至3萬元不等轉售同鄉。圖／埔里警分局提供
南投埔里有外籍移工專偷暫置路旁的事故機車，得手後將車「刣肉」拆解後改裝，再以每輛1至3萬元不等轉售同鄉。圖／埔里警分局提供
南投埔里有外籍移工專偷暫置路旁的事故機車，得手後將車「刣肉」拆解後改裝，再以每輛1至3萬元不等轉售同鄉。圖／埔里警分局提供
南投埔里有外籍移工專偷暫置路旁的事故機車，得手後將車「刣肉」拆解後改裝，再以每輛1至3萬元不等轉售同鄉。圖／埔里警分局提供
南投埔里有外籍移工專偷暫置路旁的事故機車，得手後將車「刣肉」拆解後改裝，再以每輛1至3萬元不等轉售同鄉。圖／埔里警分局提供
南投埔里有外籍移工專偷暫置路旁的事故機車，得手後將車「刣肉」拆解後改裝，再以每輛1至3萬元不等轉售同鄉。圖／埔里警分局提供

埔里 印尼 交通事故

延伸閱讀

賣帳戶賺上萬！詐團找人頭戶伸向移工 警籲加強法規監管

影／移工被雷擊死亡？警方查出是電魚漏電引起意外

吹合歡山冷氣長大！南投夏季限定「高山草莓」採收開賣了

龜山交通大執法 警察節遇酒駕再逮非法移工槓上開花

相關新聞

北市公車昨夜爆炸起火 新北清查3路線56輛同款電動車

台北市大都會客運262線電動公車，駕駛昨晚發現車輛儀表板電池異常隨後爆炸起火，大都會也緊急停駛該批20輛公車。新北市長侯...

高雄樋口飯糰再起糾紛房東被控踹門摔物..闆娘夫婦喊告

高雄鼓山區青海路「樋口飯糰」因與邵姓女房東爆發多次爭吵，樋口夫妻最終決定另覓他址開店，原以為爭端落幕，昨天邵姓房東又與樋...

北市首起電動公車爆炸 公運處：858輛電動公車3天內檢視系統

台北市大都會客運262線電動公車，16日晚8時40分行經長庚醫院站（往北）時，駕駛員發現儀表板異常，讓7名乘客下車後，車...

影／南投移工組竊車集團 偷機車「刣肉」改裝賣同鄉

南投埔里警分局破獲由外籍移工組成的竊車改裝集團，該集團鎖定偷竊暫置路旁的事故機車，得手後將車「刣肉」拆解後改裝，再賣給同...

北市電動公車火燒車 高雄市3輛同品牌公車停駛安檢

台北市昨晚發生電動公車火燒車事故，所幸7名乘客安全逃生。高雄全已市有300多輛電動巴士上路，市長陳其邁表示，高雄有3輛同...

父資助繳納車輛罰款兒子竟暗槓 父怒：車不要了拖去拍賣

基隆市周姓男子繳交通罰鍰，轎車要被查扣拖吊時辦理分期，但繳納5期即中斷，交通罰單還持續增加到244筆。行政執行署宜蘭分署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。