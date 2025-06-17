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華德動能出廠大都會客運公車車輛故障引發起火 公司回應了

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

16日晚間 20:40 左右，大都會客運 262 路線電動大巴於北市敦化北路 167 號前行駛中發生車輛故障引發起火燃燒，造成電動大巴燒毀，無任何人員傷亡。

華德動能（2237）表示，此車輛之電池為日本 AESC 製造沒有任何事故記錄，電池箱及系統為國內唯一通過歐洲安全法規ECE-R100-2 安全認證的電池電源系統，若有任何異常皆有保護機制。

該車輛16日下午維修後於晚間 8 點 40 分行駛中發生車輛異常警告訊息，駕駛人員立即將車輛停靠路邊並通知乘客下車，車輛隨即起火並通報消防隊前來滅火，由於駕駛處理得當，此次車輛事故並沒有任何人員傷亡。

華德公司除了配合消防隊進行調查外，也於晚間九點立即成立緊急處理小組以掌握事件發生之真因及做出應急對策，事故真正原因待火調單位及公司配合進行初步判斷後再予對外說明。

由於日本 AESC 去年已經停產此電池，公司已經在去年將鋰三元電池改為磷酸鐵鋰（LFP）電池。目前本公司 282 度 LFP 電池通過最新ECE-R100-3 認證合格的電池電源系統。

華德動能表示，出廠之產品均投保產品責任險，此次大都會客運電動大巴（車號：EAL-0128）行駛中發生車輛故障引發起火燃燒，雖然對公司並無重大財務影響，但是公司會採取緊急對應及做出防患措施。

日本 大都會

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