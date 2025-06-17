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孕婦羊水破了！龜山警10分鐘開道送醫 母女均安

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市龜山區一名孕婦今(17)日凌晨1時25分許羊水破裂，其丈夫陳姓男子著急地開車載她要前往醫院，途中遇到正在萬壽路二段46巷口取締交通違規的龜山警分局員警，陳男當下向警方請求協助開道，警方果斷駕駛巡邏車火速護送孕婦前往林口長庚醫院。一路開啟警示燈與警鳴器，穩定駕駛、沿路開道，將原需20分鐘的路程縮短為10分鐘，成功爭取寶貴就醫時間，隨後由院方接手照護，孕婦最終產下一名女嬰，母女均安。

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陳男向警方請求協助開道，警方果斷駕駛巡邏車火速護送孕婦前往林口長庚醫院。圖：讀者提供

龜山派出所表示，今日凌晨陳男緊急搖下車窗向巡邏員警求援，因車上孕婦羊水破裂、產兆明顯，情況迫在眉睫。聞聲趕至的警員張賀迪、曾耀萱，當下放下原本欲取締交通違規的勤務，立即判斷情勢緊急，若等待救護車到場恐延誤救治，立即以巡邏車協助開道，平安護送孕婦前往林口長庚。陳男向警方說，當時情況非常緊急，不得已，才向警方求助，員警出發前也一再提醒車輛跟緊並注意行車安全，幸好有警方即時大力相助，短時間抵達醫院，太太也順利產下一名健康寶寶，對於警方的幫忙真的非常感動。

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警方將原需20分鐘的路程縮短為10分鐘，成功爭取寶貴就醫時間，隨後由院方接手照護。圖：讀者提供

龜山分局長張鶴瓊表示，面對突如其來的求助，員警以專業與敏銳應變力，為新生命打開生機之門，他們在漆黑的巡邏任務中，展現了令人動容的正義與溫度，也再次詮釋了警察為民服務的初衷。他也特別提醒，市民朋友如遇有突發緊急情形，請即刻撥打110或向附近警察單位求援，警方將以最快速度提供協助。

 

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：孕婦羊水破了！龜山警10分鐘開道送醫 母女均安

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