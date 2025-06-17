聽新聞
0:00 / 0:00
北市電動公車火燒車 高雄市3輛同品牌公車停駛安檢
台北市昨晚發生電動公車火燒車事故，所幸7名乘客安全逃生。高雄全已市有300多輛電動巴士上路，市長陳其邁表示，高雄有3輛同品牌、不同車型的電動公車，即日起停駛進行全面安檢。
市長陳其邁表示，北市該車輛屬於2021年出產，高雄市也有3輛同年份但不同車型的車，目前懷疑可能是電池造成的災害，3輛車會停駛進行全面安全檢查，另外該車廠出產的車會進行電機、電池等相關設備進行清查。
交通局長張淑娟進一步說明，針對電動巴士的安全問題，前年交通局與消防局合作制定SOP，包括行進中若遇電池溫度異常，如何疏散乘客等流程都有演練過，非行進充電中的電動車也會有留職人員透過系統監控，高雄起步早，許多單位都來觀摩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言