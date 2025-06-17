北市電動公車火燒車 高雄市3輛同品牌公車停駛安檢

台北市昨晚發生電動公車火燒車事故，所幸7名乘客安全逃生。高雄全已市有300多輛電動巴士上路，市長陳其邁表示，高雄有3輛同品牌、不同車型的電動公車，即日起停駛進行全面安檢。

市長陳其邁表示，北市該車輛屬於2021年出產，高雄市也有3輛同年份但不同車型的車，目前懷疑可能是電池造成的災害，3輛車會停駛進行全面安全檢查，另外該車廠出產的車會進行電機、電池等相關設備進行清查。