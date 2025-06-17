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北市電動公車火燒車 高雄市3輛同品牌公車停駛安檢

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

台北市昨晚發生電動公車火燒車事故，所幸7名乘客安全逃生。高雄全已市有300多輛電動巴士上路，市長陳其邁表示，高雄有3輛同品牌、不同車型的電動公車，即日起停駛進行全面安檢。

市長陳其邁表示，北市該車輛屬於2021年出產，高雄市也有3輛同年份但不同車型的車，目前懷疑可能是電池造成的災害，3輛車會停駛進行全面安全檢查，另外該車廠出產的車會進行電機、電池等相關設備進行清查。

交通局長張淑娟進一步說明，針對電動巴士的安全問題，前年交通局與消防局合作制定SOP，包括行進中若遇電池溫度異常，如何疏散乘客等流程都有演練過，非行進充電中的電動車也會有留職人員透過系統監控，高雄起步早，許多單位都來觀摩。

高雄市共有300多輛電動公車，北市發生火燒車事故後，市長陳其邁表示，其中3輛同品牌公車，今天起停駛全面安檢。記者徐白櫻／攝影
高雄市共有300多輛電動公車，北市發生火燒車事故後，市長陳其邁表示，其中3輛同品牌公車，今天起停駛全面安檢。記者徐白櫻／攝影

電動 陳其邁 巴士

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