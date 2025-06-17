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北市公車昨夜爆炸起火 新北清查3路線56輛同款電動車

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

台北市大都會客運262線電動公車，駕駛昨晚發現車輛儀表板電池異常隨後爆炸起火，大都會也緊急停駛該批20輛公車。新北市長侯友宜今上午主持道安會報，指電動車起火「不能等閒視之 」，經查新北有3路線共56輛同型號公車，並盤點稽查，若車輛設備有異常會預防性停駛。

大都會客運262電動公車昨晚8時40分，行經長庚醫院站（往北）時，車輛儀表板出現紅燈警示電池異常，駕駛隨即靠邊，請車上的7名乘客下車轉乘，但當駕駛聯絡調度站時，車身右側突然發生爆炸起火。侯友宜今說，電動車起火不能等閒視之，新北轄內同型號電動公車有640、637及656等3條路線，合計56輛電動公車，同時有五股跟土城充電站。

侯友宜指出，將要求交通局督導業者全面強化電動公車安全管理， 首先盤點稽查同型號的電動公車電池使用年限、保養維修紀錄及異常通報紀錄，其次責成客運業者強化日常車輛安全行駛作業，及充電設施檢驗，落實異常及報制度，第三檢視各充電站設施安全配置跟現場消防應變措施，最後若車輛設備有異常，將預防性停駛、追加測試，避免不安全車輛上路。

侯友宜說，電動公車第一時間有異常，就立即採取疏散是對的方向，電動車雖然是低碳轉型的重要方向，但還是以安全為首，絕對不能疏忽或有僥倖心態，回請交通局召集公車業者，通報相關檢查作業進度，必要時得報專案會議。

交通局補充，目前56輛同款電動公車尚不會停駛，但檢查有問題就會停派。

台北市大都會客運262線電動公車昨晚爆炸起火。記者李隆揆／翻攝
台北市大都會客運262線電動公車昨晚爆炸起火。記者李隆揆／翻攝

電動 公車

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