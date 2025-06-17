父資助繳納車輛罰款兒子竟暗槓 父怒：車不要了拖去拍賣

基隆市周姓男子繳交通罰鍰，轎車要被查扣拖吊時辦理分期，但繳納5期即中斷，交通罰單還持續增加到244筆。行政執行署宜蘭分署要再次扣車時，周父得知每月資助兒子1萬多元繳罰款，竟被暗槓非常生氣，表示車子不要了，宜蘭分署查將在30日拍賣這輛車。

宜蘭分署與基隆市政府交通處、稅務局、市警局及基隆監理站跨機關合作，透過路邊停車資訊，即時追查欠繳稅費罰車輛。

宜蘭分署今天表示，40多歲周姓男子因欠繳交通罰鍰，由基隆監理站移送宜蘭分署執行。分署人員2023年10月間透過智慧扣車系統，得知周男名下的馬自達轎車停放路旁停車格，當場查封。周男當時出面，辦理分期繳納罰鍰，才免於拖吊。

周男繳納5期後後即中斷繳款，宜蘭分署書記官數次聯繫未獲理會，周男還新增違規案件，移送執行交通罰鍰案件累計至244筆、欠款總金額超過11萬元。

宜蘭分署人員今年6月16日在周男住處附近，基隆市正信路斜坡道路發現周男的轎車。書記官查封扣車後，前往周男住處查訪，了解對方要如何處理。

周父對書記官說，上次要扣車時辦理分期，他每個月都有幫忙出1萬多元，以為兒子早已分期繳清。周父當場質問周男怎麼回事，得知周男拿了錢，沒去繳罰款，並挪作他用，感到非常錯愕及生氣，表示車子不要了，要分署人員「拖回去」。

宜蘭分署會同移送機關基隆監理站現場執行，在警方協助下完成拖吊移置保管作業，並將在6月30日上午11時，在宜蘭分署基隆辦公室拍賣周男的轎車。