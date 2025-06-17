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影／黃金海岸方舟岸邊驚傳戲水男子遭浪捲走 海巡下海救人
台南市南區「黃金海岸方舟」海邊，昨天驚傳有男子戲水時遭海浪捲走，受困消波塊，不斷高聲求救；海巡署共派出3艘巡防艇、4車共23人趕往，海巡人員下海搶救，順利將男子帶回岸邊，所幸男子意識清醒，僅有多處擦傷，經送醫治療並無大礙。
一名年輕男子昨天傍晚5時許，在台南市南區「黃金海岸方舟」海邊戲水時，不慎遭海浪捲走，男子情急之下攀附鄰近消波塊並疾呼求救，有民眾發現，立即通報警消；經警方轉報海巡署，第六巡防區指揮部接獲，立即統合救生能量啟動聯合救援機制。
第六巡防區指揮部派遣艦隊分署第四海巡隊PP-10079、CP-1036及CP-1053等3艇15人、南部分署第一一岸巡隊轄屬第五二岸巡中隊第一機動巡邏站、興達安檢所及白砂崙安檢所等4車8人馳赴現場救援，初步由救援人員拋擲救生圈及拋繩袋給與受困男子。
由於地勢不佳且受困男子體力耗盡，無法自行回到岸邊，救援未果；為爭取黃金救援時間，海巡人員穿著救生裝備，縱身躍入海中，憑藉搜救經驗，將受困男子救回岸上；經台南市消防局第七大隊灣里分隊初步檢傷，男子意識清晰僅身體有多處擦傷，後續送往醫院診治。
南部分署第一一岸巡隊表示，港區或岸際發現救生救難或民眾需要協助情事，皆可撥打海巡署「118」專線，將立即派員救援，確保民眾生命、財產安全；民眾如欲從事水域遊憩活動，可上網登錄或下載「Go Ocean」海洋資訊平台App，參考平台內各縣市海域狀況，以降低危安風險。
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