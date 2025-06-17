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影／瑠公圳老宅迫遷 民團籲暫緩執行
座落於新店瑠公圳旁蔡木金宅老房近期再度面臨強拆，預定6月26日執行，屋主賴碧珍及民團及律師們上午前往台北地方法院舉行記者會，呼籲暫緩拆除。
賴碧珍表示，蔡金木宅是其家族自日治時期以來的家園，卻在民國102年遭開發商提告拆屋還地，至今歷時十三年，司法與行政救濟仍在進行中。賴碧珍控訴，依法納稅、依法修建、依法申購土地，卻被拒絕。最後土地竟以『無人居住空地』名義，低價出售給從未居住此地的建商，也無視原屋主該有的優先購買權。
律師也提出建商與屋主雙贏方案，依「都市計畫法新北市施行細則」第48條第3項第1款「私人捐建」規定，開發者若保留蔡宅並捐作公益使用，可獲得等量容積獎勵，若以以蔡宅樓地板面積190平方公尺計，結合鄰近地區房價估算，牽涉金額甚巨。不僅能保障賴碧珍居住權，更能為新店地區留下深具文化、歷史價值的親水老宅，作為在地記憶的見證。
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