影／瑠公圳老宅迫遷 民團籲暫緩執行

座落於新店瑠公圳旁蔡木金宅老房近期再度面臨強拆，預定6月26日執行，屋主賴碧珍及民團及律師們上午前往台北地方法院舉行記者會，呼籲暫緩拆除。

賴碧珍表示，蔡金木宅是其家族自日治時期以來的家園，卻在民國102年遭開發商提告拆屋還地，至今歷時十三年，司法與行政救濟仍在進行中。賴碧珍控訴，依法納稅、依法修建、依法申購土地，卻被拒絕。最後土地竟以『無人居住空地』名義，低價出售給從未居住此地的建商，也無視原屋主該有的優先購買權。