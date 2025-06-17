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影／瑠公圳老宅迫遷 民團籲暫緩執行

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導

座落於新店瑠公圳旁蔡木金宅老房近期再度面臨強拆，預定6月26日執行，屋主賴碧珍及民團及律師們上午前往台北地方法院舉行記者會，呼籲暫緩拆除。

賴碧珍表示，蔡金木宅是其家族自日治時期以來的家園，卻在民國102年遭開發商提告拆屋還地，至今歷時十三年，司法與行政救濟仍在進行中。賴碧珍控訴，依法納稅、依法修建、依法申購土地，卻被拒絕。最後土地竟以『無人居住空地』名義，低價出售給從未居住此地的建商，也無視原屋主該有的優先購買權。

律師也提出建商與屋主雙贏方案，依「都市計畫法新北市施行細則」第48條第3項第1款「私人捐建」規定，開發者若保留蔡宅並捐作公益使用，可獲得等量容積獎勵，若以以蔡宅樓地板面積190平方公尺計，結合鄰近地區房價估算，牽涉金額甚巨。不僅能保障賴碧珍居住權，更能為新店地區留下深具文化、歷史價值的親水老宅，作為在地記憶的見證。

新店瑠公圳旁老宅近期再度面臨強拆，屋主賴碧珍（左）及委任律師遞狀請求緩拆。記者曾原信／攝影
新店瑠公圳旁老宅近期再度面臨強拆，屋主賴碧珍（左）及委任律師遞狀請求緩拆。記者曾原信／攝影
新店瑠公圳旁老宅近期再度面臨強拆，屋主賴碧珍及民團呼籲目前該老宅尚有文化資產保存法及私人捐建等兩全方案仍可協商，勿立即強拆。記者曾原信／攝影
新店瑠公圳旁老宅近期再度面臨強拆，屋主賴碧珍及民團呼籲目前該老宅尚有文化資產保存法及私人捐建等兩全方案仍可協商，勿立即強拆。記者曾原信／攝影
新店瑠公圳旁老宅近期再度面臨強拆，屋主賴碧珍表示，該老宅日治時期即已存在，合法老屋卻得不到應有尊重，甚至課本上也記載該案的救濟過程。記者曾原信／攝影
新店瑠公圳旁老宅近期再度面臨強拆，屋主賴碧珍表示，該老宅日治時期即已存在，合法老屋卻得不到應有尊重，甚至課本上也記載該案的救濟過程。記者曾原信／攝影
新店瑠公圳旁老宅近期再度面臨強拆，屋主賴碧珍表示，該老宅日治時期即已存在，合法老屋卻得不到應有尊重。記者曾原信／攝影
新店瑠公圳旁老宅近期再度面臨強拆，屋主賴碧珍表示，該老宅日治時期即已存在，合法老屋卻得不到應有尊重。記者曾原信／攝影

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