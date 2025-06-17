高雄樋口飯糰再起糾紛房東被控踹門摔物..闆娘夫婦喊告

高雄鼓山區青海路「樋口飯糰」因與邵姓女房東爆發多次爭吵，樋口夫妻最終決定另覓他址開店，原以為爭端落幕，昨天邵姓房東又與樋口夫妻爆發爭執，邵女痛罵樋口夫妻「欺人太甚」，樋口則用不熟的中文說「好恐怖」，因邵女自稱受傷，送醫治療，目前雙方已互提告。

今樋口先生張姓妻子出面受訪，稱邵女昨天晚上一直敲門，她叫先生先打電話叫警察，房東越敲越大聲用腳把那個門踹開，然後進來把東西全部都弄得一地，全部都掉在地上，然後就開始咆哮。

張女稱，她們之前有講可以付房租但到時候押金要還，房東就說照合約來，提前解約押金就是不能還，「我為什麼要受這麼多的委屈之後，我還要付給他違約金」，因押金兩個月，她就說住到七月底，兩個月房租就從押金扣，所以才沒有付房租。

張女說，合約到明年年底，她已經通知房東說住到七月底，房東就說要付違約金，但今天不是她們要提前解約，是她逼迫我們，「她每天不停地騷擾，我們沒有辦法住下去，沒有辦法做生意，我們才需要解約，我們才需要提前離開，我覺得她不是一個可以用理可以講得清楚的人」。

張女說，因為房東推人，先生為了要保護她，有用手這樣子打，應該是有打到房東，當時警察還沒來，如果房東推我們兩個人都跌下去的話是會出人命的，所以是為了要自衛，她也已向警方提告恐嚇。

「樋口飯糰」由日籍老闆樋口先生與妻子共同經營，以日式手作飯糰受到在地與外來客青睞，近期傳出房東發現飯糰店生意太好，日賣千顆，因此要求租金翻倍，引發爭議。4月18日邵女在店面騎樓踢桌椅、砸毀花盆，雙方爆發多次爭端。

夫妻原本打算等租約走完，但最後果斷決定搬離，近日宣布新營業據點在高雄捷運左營站內，將與高雄捷運合作設點銷售，預計7月6日開幕。

原以為爭端就此落幕，昨天晚間卻又爆發新爭執，雙方共三人一度鬧上街頭，邵女在街上狂喊「救命」，驚動附近鄰居，一旁的樋口先生則雙手大張喊「沒有」，最後警方、救護車到場，爭端才平息。

警方調查，邵女與樋口夫妻因租金與押金等租賃問題發生爭執，邵女稱，對方想用押金抵租金，至今只給她4000元，真是欺人太甚，我去敲門，結果對方卻要她明天再說。

邵女振振有詞，但救護人員納悶「你先說哪裡受傷」邵女才說「我頭好痛」，她遭樋口先生傷害，送醫後提出傷害告訴。