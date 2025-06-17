影／移工被雷擊死亡？警方查出是電魚漏電引起意外

台中一名越南籍移工昨天傳出在大甲溪疑似被雷擊送醫急救不治，警方卻查出他竟是和同鄉人下溪電魚，疑觸電身亡，大甲警方正調查釐清他身分與事發原因中。

大甲警分局表示，昨天下午5點多，台中市后里區後神路通往國道四號新廣大橋附近發生一起疑似觸電死亡案件。一名男子在抓魚過程中疑似因使用電魚設備時漏電，導致倒地OHCA，警方展開調查，釐清死者身分及事故原因。

大甲分局接獲119轉報時傷者已由救護人員緊急送到衛福部豐原醫院救治，經急救後仍宣告不治，當時無法立即辨識該名男性死者身分。經聯繫報案人49歲徐姓男子說明，他接獲一名越南籍男子來電，請其協助報案後即趕往現場。

警方隨後聯繫上該名越南籍34歲胡姓男子，據胡男表示，死者為他越南同鄉之37歲陳姓男子，兩人在一周前即相約昨天到溪邊以電魚方式捕魚，疑因當時下雨導致電魚設備疑似漏電，不幸釀成悲劇。

陳男被送到醫院時OCHA，右顳擦傷，右上臂瘀青，昏迷、沒有呼吸、沒有心跳，醫院全力搶救下於晚上6時10分仍宣告不治。

警方經移民署專勤隊以臉部辨識系統協助辨識，及鑑識人員採取指紋比對，確認死者為越南籍陳姓男子。目前仍持續偵釐清事故發生確切地點、使用設備與是否涉及非法行為等，大甲分局將持續更新辦案進度。