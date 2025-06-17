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影／高雄樋口飯糰又起爭端女房東喊救命控台日夫妻欺人太甚

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鼓山區青海路「樋口飯糰」因與邵姓女房東爆發多次爭吵，樋口夫妻最終決定提早解約，另覓他址一次連開兩家店，原以為爭端落幕，但昨天邵姓房東又與樋口夫妻爆發爭執，一度狂喊「救命」，驚動警方到場，邵女痛罵樋口夫妻「欺人太甚」，樋口則用不熟的中文說「好恐怖」，因邵女自稱受傷，送醫治療，目前雙方已互提告。

「樋口飯糰」由日籍老闆樋口先生與妻子共同經營，以日式手作飯糰受到在地與外來客青睞，近期傳出房東發現飯糰店生意太好，日賣千顆，因此要求租金翻倍，引發爭議。

邵女曾說「生意好可議漲」，但店家否認。4月18日邵女在店面騎樓踢桌椅、砸毀花盆，爭端爆發多次。

夫妻原本打算等租約走完，但最後果斷決定搬離，近日宣布新營業據點在高雄捷運左營站內，將與高雄捷運合作設點銷售，預計7月6日開幕。

原以為爭端就此落幕，昨天晚間卻又爆發新爭執，雙方共三人一度鬧上街頭，邵女在街上狂喊「救命」，驚動附近鄰居，一旁的樋口先生則雙手大張喊「沒有」，最後警方、救護車到場，爭端才平息。

警方調查，邵女與樋口夫妻因租金與押金等租賃問題發生爭執，邵女稱，對方想用押金抵租金，至今只給她4000元，真是欺人太甚，我去敲門，結果對方卻要她明天再說。

邵女振振有詞，但救護人員納悶「你先說哪裡受傷」邵女才說「我頭好痛」，她遭樋口先生傷害，送醫後提出傷害告訴。

張女（樋口妻子，承租人）則反擊，稱邵女毀損租屋處家具，一旁的樋口先生因不太會說中文，反覆說「怎麼這樣子啊、好恐怖欸」，最後夫妻也要告邵女侵入住居、毀損、恐嚇等案，後續由警方依法處理。

邵女昨天自稱受傷，被救護車送往醫院。記者張議晨／翻攝
邵女昨天自稱受傷，被救護車送往醫院。記者張議晨／翻攝
「樋口飯糰」決定提早解約，最新2處新的店址曝光，就在高雄捷運左營站內，7月6日開幕時將和「蜜柑站長」舉辦活動，另一處店址則位在鼓山區翠華路上，不料新店還沒完成，又與房東發生爭執。資料照
「樋口飯糰」決定提早解約，最新2處新的店址曝光，就在高雄捷運左營站內，7月6日開幕時將和「蜜柑站長」舉辦活動，另一處店址則位在鼓山區翠華路上，不料新店還沒完成，又與房東發生爭執。資料照

高雄捷運 飯糰

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