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不滿被按喇叭 公車司機衝後方公車打人
北市14日晚間發生2名公車司機街頭衝突，彭姓公車司機等紅燈時，不滿被後方羅姓公車司機按喇叭，竟下車打人造成對方多處擦挫傷。公運處初步調查暴力行為屬實將嚴懲。目前受傷駕駛正休養停工，指南客運將毆傷人的駕駛解職。
警方調查，6月14日晚間9時許，50歲彭姓男子駕駛指南客運660路線公車，沿北市景美街往木柵方向行駛，51歲羅男駕駛欣欣客運251路線公車在後方按喇叭；彭停等紅燈時下車，進入羅車上毆打對方，並辱罵粗話，至少毆打10多拳，致羅全身多處擦挫傷，羅請乘客報案，員警到場時雙方已離開。
被打的羅姓駕駛16日中午赴文山二警分局提告，他表示朝前方一輛機車按喇叭示警，卻遭彭毆打。彭到案坦承動手，稱被按喇叭挑釁心生不滿。警詢後依傷害罪函送，並依道路交通管理處罰條例舉發違規臨時停車。
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