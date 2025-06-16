電動公車爆炸起火 大都會客運宣布同型號20輛全面停駛

台北市大都會客運262線電動公車，今晚8時40分行經長庚醫院站（往北） 時，黃姓駕駛發現車輛儀表板出現電池異常後停車，7名乘客下車後，車輛隨即爆炸起火。大都會客運表示，經查該批車輛有20輛，明（17日）起全面停駛，改由柴油公車支援，民眾乘車不受影響。

大都會客運表示，車牌號碼EAL-0128的262電動公車行經長庚醫院站（往北）時，車輛儀表板出現紅燈警示電池異常，黃姓駕駛長隨即靠邊，並請車上的7名乘客下車轉乘，駕駛長聯絡調度站時，車身右側突然發生爆炸起火。

隨後，駕駛長立即撥打119報案。事故現場無人員受傷，所有乘客皆已安全疏散，起火原因尚待相關單位調查中。

大都會客運表示，該事故車輛為民國110年12月23日出廠的電動公車，最近一次於114年3月6日完成二級保養，並於114年4月30日完成三級保養。該批車輛共20輛，皆配屬在262線全程車，大都會客運決定自17日起暫停同型車輛營運，緊急調度柴油公車支援，民眾乘車不受影響。

事故發生後，北市公共運輸處長李昆振處長即趕赴現場督促應變事宜，大都會客運總經理李建文率相關人員在現場配合警消救災，並已備妥車輛保養、維修等相關資料，提供主管機關進行查驗。

大都會客運表示，對於這起事件造成乘客與社會大眾的不安，深感歉意。同時，大都會客運將全力配合主管機關調查作業，並全面檢討相關流程與車輛安全措施，強化防範機制，確保公共運輸安全無虞。