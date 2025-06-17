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逢甲壓死人校樹 採到褐根病菌

聯合報／ 記者陳宏睿游振昇郭韋綺／連線報導

逢甲大學13日發生校樹倒塌砸死學生意外，檢方昨與林業所4名專家會勘。記者陳宏睿／攝影
逢甲大學13日發生校樹倒塌砸死學生意外，檢方昨與林業所4名專家會勘。記者陳宏睿／攝影
逢甲大學校樹13日倒塌壓死吳姓研究生，檢方昨與樹木專家現勘。台中地檢署邀集專家昨重返現場勘查，專家指出，倒塌樹木根基部看到網狀格紋，為一種浮球菌，褐根病最容易引起，但是仍需後續化驗分析，書面診斷資料2周內提供地檢署參考。

逢甲校樹倒塌釀1死3傷後，檢方追查有無人為疏失，昨除與4名樹木專家現勘，並有蟲害、土壤等專家到場。農業部林業試驗所副所長吳孟玲說，她代表林業所協助檢警用科學證據調查，初步觀察，倒塌樹木根基部看到所謂的「網狀格紋」，這是一種浮球菌，幾乎在所有浮球菌中，褐根病是最容易引起網狀格的。

吳孟玲說，在樹木支幹處採集到4處有褐根病的菌絲面，但仍需科學證據支持，將把採樣帶回培養病源菌；另有蟲害、土壤專家現場檢查、分析土壤狀況，還有樹木結構專家到場，觀察整體樹冠、浮根系的生長狀況。

ISA國際樹藝師、森林城市協會理事長莊傑任說，倒塌榕樹是逢甲創校時種植，原為教學大樓前廣場老樹，比對歷史圖資，1993年大樓改建後，新建築擴大面積，壓縮原有廣場，當時疑似根系遭截斷；對照榕樹倒塌照片，主根已潰爛斷裂，失去支撐能力。

他認為，近年校方改造樹下環境，根部覆土造成缺氧、爛根，加上倒塌處種植山蘇等蕨類植物，土壤長期潮濕，更加速根部腐爛；建議建立公共設施樹木保護設計規範，將根域空間、水氣管理、工程避讓等納入工程設計。

逢甲校方表示，校內有131棵大喬木，約50棵榕樹，平均樹齡約60年，靠近校門口的榕榕大道有11棵樹，校方每季施藥、每年修剪，2019年檢測時，倒塌的榕樹未檢測出褐根病。

校方表示，今年外觀檢視後，將倒塌榕樹在內的5棵樹列管，目前已緊急註記其他4樹，提醒師生勿靠近，將加強管理。

逢甲大學

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