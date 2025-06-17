一罪一罰 繁殖牟利虐貓7死 重判3年半

新北謝姓男子經營非法繁殖場，還涉嫌虐貓，案發後警方及動保處人員到他住處，救出16隻貓，飼養環境相當凌亂。圖／新北市動保處提供 新北67歲謝姓小黃司機在家私設貓咪繁殖場，疑似不堪飼養壓力殺死6貓又棄養，共造成7貓喪命，昨遭法院重判3年6月徒刑，併科罰金35萬元，可上訴。新北市動保處長楊淑方說，該案安置16隻貓疑似近親繁殖體質差，4隻陸續死亡，剩餘僅2隻成貓送養，其他仍醫療中。該案依一罪一罰原則重判，是國內動保史一大進步。

判決書指出，謝男今年2月27日凌晨，先將5貓以類似鐵鎚的鈍器敲碎腦袋與肋骨，再持直徑約2公分的利器捅破1貓胸腔及腹腔，同晚將上述貓和1隻幼貓，裝進籠子內開車載至新北市中和區立言街、光環路、光中路一帶，尋找無監視器及路人處棄置，導致負傷的6貓死亡。

同日清晨5時30分許，路過民眾發現報警，經調閱監視器循線查出謝男身分。警方會同動保處人員前往謝男住處搜索，發現謝男共飼養23隻各式貓咪，飼養環境極差，貓咪被關在狹小鐵籠中，通風不佳，久未更換的貓砂裡全是乾掉的結塊排泄物，也無乾淨食物、飲水，現場另有1貓也不幸喪命。

謝男辯稱因年邁、健康不佳患有憂鬱症，加上開計程車收入不好，夜深人靜無法入眠，才打算棄養貓咪。但檢警在現場發現抗生素、抗黴菌、催產素、動物用藥等，謝男終於坦承養貓是為了繁殖販賣牟利。

新北動保處長楊淑方說，該案依一罪一罰原則起訴，是國內動物保護司法史上罕見進展，不僅是對每一隻受害動物的尊重與交代，更展現司法體系對動物權益的高度重視。