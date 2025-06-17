枋寮戲水失蹤 高職生遺體尋獲

7名國高中生前天到屏東縣枋寮漁港附近海域戲水，疑遇突然大浪造成溺水，19歲黃姓高職生失聯，昨上午7時許被發現遺體，黃母到場痛哭失聲；據指出黃生當時是為救同伴被暗流吞沒，但警方表示不便透露細節。

枋寮鄉、春日鄉7名國生和高職生15日到枋寮漁港附近戲水，突然一陣大浪打來全被捲入海中，其中1人自行上岸，5人被海巡船艇接回岸邊，獨黃姓高職生失蹤，當日未尋獲。救難人員昨天清晨5時許，持續派出船艇及無人機在枋寮漁港西南方及加祿堂西南方海域擴大搜索，7時20分在漁港紅燈塔右側約200公尺處海域發現疑似溺水者，拉上岸時無生命徵象，經家屬確認為黃生。

不幸身亡的黃生是屏東枋寮人，去年進高雄中山工商進修部電機系就讀，他出身單親家庭，由媽媽帶大，不料回鄉與朋友相約戲水卻遭到劫厄。中山工商發聲明表示，全體師生對此事件深感震驚與不捨，除了對家屬表達最深切的關懷與慰問，亦即刻啟動緊急應變機制，對師生進行情緒關懷與安全宣導，期望防範類似情事再發生。

枋寮鄉民代表黃信憲轉述黃母說法，指從其他獲救學生口中得知，黃生當時是為了要救溺水同伴才被暗流吞沒，不幸罹難；黃母因傷心欲絕不願受訪，警方則表示目前案子正在偵辦中不便透露細節。

當地居民指出，枋寮漁港燈塔海域有暗流，加上風浪大十分危險，若不熟悉水域及海流容易發生意外。