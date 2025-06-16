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影／台中男衝撞執勤員警遭壓制 友人叫囂「執法過當」也遭逮

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市烏日警分局凌晨前往大肚區一處超商巡邏，並欲勸離聚集的青少年，過程中和張姓男子有衝突。警員以他衝撞警察為名將他摔倒壓制，過程中張的友人則在旁叫囂，質疑警方「執法過當」。警方後來呼叫支援，將人逮捕，依違反社會秩序維護法第85條的妨害公務部分將張裁罰，在旁叫囂男子亦將朝妨害秩序方向調查。

警方說，警方零時許巡邏行經大肚區遊園路一段，見年輕人聚集並將車輛停放轉角，因此上前盤查。盤查時，發現張姓男子（20歲）日前曾在他處與人發生衝突，凌晨聚眾意圖滋事，因此告誡及命令離開。

但過程中，張姓男子（20歲）不但語出挑釁，還一度無故以身體撞擊員警。警員為維護執法秩序，且現場仍有聚集情形，有必要排除，以避免事態擴大，因此依法即時制止並將張帶返所調查。

烏日警分局呼籲，員警依法執行公務，請理性配合出示相關證件，切勿以言語、動作干擾公務執行或危害執法人員之人身安全，因而衍生不必要之情事。

警員將張男摔倒帶回偵辦。圖／民眾提供
警員將張男摔倒帶回偵辦。圖／民眾提供

警察 衝突 台中市

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