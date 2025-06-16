聽新聞
0:00 / 0:00
出生後沒去過醫院！台中黑戶青年生病只吃成藥 市府將安排健檢
台中市一名21歲青年流落街頭、靠撿回收物為生，北屯區北京里長蘇乙青發現他未曾就學、沒身分證，宛如「幽靈人口」。社會局表示，因青年過去生病都只吃爸爸買的成藥，將安排青年健康檢查，確認是否補接種疫苗，取得身分後，再安排復學、就業。
台中市長盧秀燕今責成副秘書長張大春，召集社會局、民政局、警察局、教育局與衛生局，組成跨局處協助小組，希望更快協助青年穩定生活，儘速幫他取得身分與戶籍，以利後續安排復學、就業。
社會局指出，青年目前暫時安置於臨時收容處所，餐食與基本生活照顧無虞，白天由生活輔導員帶領參加活動，加強他的人際互動和生活自理能力。
青年自述過去生病都是吃爸爸買的成藥，沒有去過醫院，為了確認青年的身體狀況，市府也將專案協助帶他做健康檢查，以及確認是否需要補接種疫苗。
青年父親與警方表示，青年的媽媽為外籍移工，兩人曾共同撫養孩子但沒有婚姻關係。社工積極聯繫爸爸，先取得出生證明等相關文件，協助父子做親子鑑定，並辦理認領登記。
社會局表示，待協助青年取得身分，再討論接下來的生活規劃及國民補習教育資源；因青年也期待可以工作自立，若有適合的工作機會也會媒合轉介，積極輔導他回歸社會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言