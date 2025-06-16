出生後沒去過醫院！台中黑戶青年生病只吃成藥 市府將安排健檢

台中市一名21歲青年流落街頭、靠撿回收物為生，北屯區北京里長蘇乙青發現他未曾就學、沒身分證，宛如「幽靈人口」。社會局表示，因青年過去生病都只吃爸爸買的成藥，將安排青年健康檢查，確認是否補接種疫苗，取得身分後，再安排復學、就業。

台中市長盧秀燕今責成副秘書長張大春，召集社會局、民政局、警察局、教育局與衛生局，組成跨局處協助小組，希望更快協助青年穩定生活，儘速幫他取得身分與戶籍，以利後續安排復學、就業。

社會局指出，青年目前暫時安置於臨時收容處所，餐食與基本生活照顧無虞，白天由生活輔導員帶領參加活動，加強他的人際互動和生活自理能力。

青年自述過去生病都是吃爸爸買的成藥，沒有去過醫院，為了確認青年的身體狀況，市府也將專案協助帶他做健康檢查，以及確認是否需要補接種疫苗。

青年父親與警方表示，青年的媽媽為外籍移工，兩人曾共同撫養孩子但沒有婚姻關係。社工積極聯繫爸爸，先取得出生證明等相關文件，協助父子做親子鑑定，並辦理認領登記。