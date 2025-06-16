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人生首個生日沒了！助台中黑戶青年里長曝原因

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市21歲黑戶黃姓青年，原定明天要由里長蘇乙青替他過人生第一個生日，但因今天有不少媒體守候在他受安置的中途之家外，媒體和志工還一度引起衝突。蘇乙青今下午說，為避免好事變調，生日決定暫時不辦了，何時再辦要再看情形。

蘇乙青說，黑戶年輕人曾說看過一張紙上記載「93年6月17日」，因此自我判斷今年21歲，真實生日是否就是這一天尚待證實，但是青年以往從未過生日，他特地買了個蛋糕，加上旁人送的，總共要帶2個蛋糕去慶生；因為該青年沒吃過麥當勞，他要帶去給青年吃。

蘇乙青說，黑戶青年知道過生日這件事，因中過2張各200元發票，說要拿給爸爸，替爸爸慶生，心地很善良又單純；尤其是聽說要為青年過生日 ，還要帶麥當勞，一直說著謝謝，讓他心裡很感動；原本明天慶生後，還要跟社會局討論青年上學的問題，但因慶生取消了，將待之後再討論。

蘇乙青說，年輕人姓黃，從小由父親帶大，兩人租住在北屯區的一處大樓套房，二月時被父親趕出門，後來在回收場被他發現，並進一步了解年輕人沒有身分證，也未曾上學。年輕人我判斷今年是21歲，從其外型和長相判斷，年齡該相符，但其行為卻像個10歲大男孩。口音有東南亞腔，相貌亦有些像東南亞人 。

蘇乙青說，他曾帶這名年輕人去吃飯時，年輕人竟不知道可以隨便找位子坐，也不知道衛生紙可以自己拿，原來黃男從來沒有進餐廳在餐桌上吃過飯，和父親住一房一衛的小套房裡，吃的都賴父親帶回。離開家這段時間，回收時撿到可以吃的食物就當正餐，大多時候會用回收賺的幾十元買統一科學麵加水充飢，有時候也會有人拿東西給他吃。

台中的21歲黑戶黃姓青年，原定明天要由里長蘇乙青替他過人生第一個生日，但後來取消了。圖／蘇乙青提供
台中的21歲黑戶黃姓青年，原定明天要由里長蘇乙青替他過人生第一個生日，但後來取消了。圖／蘇乙青提供
台中的21歲黑戶黃姓青年，原定明天要由里長蘇乙青替他過人生第一個生日，但後來取消了。圖／蘇乙青提供
台中的21歲黑戶黃姓青年，原定明天要由里長蘇乙青替他過人生第一個生日，但後來取消了。圖／蘇乙青提供

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