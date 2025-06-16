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影／撞擊瞬間曝光！物流車臨停機車道 他騎車追撞喪命

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投草屯發生死亡車禍，一名75歲老翁昨騎車行經新豐路時，追撞一輛在機慢車道停等準備右轉的物流車，由於撞擊力道猛烈，老翁連人帶車倒地，傷勢嚴重，送醫不治。經查，兩名駕駛均未酒駕，車禍瞬間畫面今曝光，詳細肇因待釐清。

據了解，該起車禍發生草屯新豐路，蔡姓司機昨下午5時許駕駛營業用大貨車，駛入外側機慢車道，準備右轉進入物流營業所，不料該物流大貨車停等時，蔡翁竟連人帶車直接追撞物流車後方車斗，由於撞擊力道猛烈，物流車還往向前移動。

蔡姓老翁撞上物流車的車斗後倒地，車體則碎裂散落一地，警消獲報到場，後續由救護車將傷者緊急送醫，但因其傷勢嚴重，急救後仍回天乏術。警方則對物流車實施酒測，後續也對受傷的老翁進行抽血檢測。

而該起車禍事故畫面今天曝光，且經檢警調查，今也確認兩名駕駛均無酒精反應，唯該輛物流大貨車因等候場內車位臨停於機慢車道上，老翁疑未注意車前狀況從後方追撞，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待進一步調查釐清。

南投草屯75歲老翁騎車行經新豐路時，追撞一輛臨停機慢車道準備右轉的物流車，老翁連人帶車倒地，傷勢嚴重，送醫不治。圖／民眾提供
南投草屯75歲老翁騎車行經新豐路時，追撞一輛臨停機慢車道準備右轉的物流車，老翁連人帶車倒地，傷勢嚴重，送醫不治。圖／民眾提供

車禍 物流 死亡 交通事故

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