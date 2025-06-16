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開車爆爭吵丟手機...母女竟停雪隧避車彎 下車大打出手

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

國5雪隧今天下午出現2名女子在避車彎互毆，從監看影像發現當時車輛急停，車上走下來兩名女子爭吵後大打出手。國九大隊獲報後前往處理，只見一名女子逆向行走於施工廊道，女子聲稱，母親出手打她後，自行開車離去，她走路要找被摔出車外的手機，同時將聲請保護令

當時很多用路人開車經過，驚見這一幕直呼「超誇張」，「真有這麼生氣嗎？」，「氣到不行，一定要下車打一架」。國九大隊於今天下午15時50分許，勤務指揮中心接獲轉報，在國5北向19公里處避車彎處，看見有駕駛人將車輛停放該處，與乘客下車爭吵打架。

勤務指揮中心即派遣巡邏車前往查看，並於CCTV監看發現有疑似拉扯動作，爭吵事件發生約5分鐘左右，自小客車離開，留下一名女子，逆向行走於雪山隧道內側的施工廊道上，巡邏車到場後將行人載返分隊處理。

經查，該名26歲女子表示，當時她開車載著母親行程上述地點時，與母親因故爭吵，雙方都將對方的手機丟出車外，所以她才將車輛停於公務避車彎，在該處繼續爭吵時，母親出手打她後就自行開車離開，她才會逆向往回走，要去找回自己的手機。

該名女子的四肢跟臉部被打紅腫，表示欲聲請保護令，國九大隊依家暴相關規定製作家暴通報資料，聲請保護令。

國5雪隧一名女子逆向行走於施工廊道，女子聲稱，母親出手打她後，自行開車離去，她走路要找被摔出車外的手機，同時將聲請保護令。圖／國九大隊提供
國5雪隧一名女子逆向行走於施工廊道，女子聲稱，母親出手打她後，自行開車離去，她走路要找被摔出車外的手機，同時將聲請保護令。圖／國九大隊提供
國5雪隧出現2名女子把車輛停在避車彎，下車爭吵後大打出手，經過的用路人見狀直呼「誇張」。圖／國九大隊提供
國5雪隧出現2名女子把車輛停在避車彎，下車爭吵後大打出手，經過的用路人見狀直呼「誇張」。圖／國九大隊提供
國5雪隧出現2名女子把車輛停在避車彎，下車爭吵後互毆，經過的用路人見狀直呼「誇張」。圖／國九大隊提供
國5雪隧出現2名女子把車輛停在避車彎，下車爭吵後互毆，經過的用路人見狀直呼「誇張」。圖／國九大隊提供

雪隧 逆向 生氣 母親 國道 保護令

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