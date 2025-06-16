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枋寮漁港高職生溺斃 鄉代轉黃母說法：他為救同伴犧牲
7名國高中生昨日相約到枋寮漁港附近海域戲水，不幸溺水，其中1人自行游上岸，海巡救起5人，19歲黃姓高職生失蹤，直至今日上午7時許才發現遺體。黃母接獲消息趕到現場痛哭失聲，據了解，黃生是為了救同伴才不幸犧牲。
枋寮鄉民代表黃信憲轉述黃母說法，她是從獲救的同伴口中得知，黃生當時為了要救溺水的同伴，跳入海中準備救人，卻被暗流帶走吞沒，最終不幸罹難。黃母因傷心欲絕不願受訪，警方表示目前案子正在偵辦中不便透露細節。
黃生是屏東枋寮人，去年進入高雄中山工商進修部，就讀電機系一年級，據了解，黃生出身單親家庭，媽媽一手扶養長大。這次回家鄉與朋友相約到枋寮漁港海域戲水，沒想到遭此劫厄。
當地居民指出，枋寮漁港燈塔海域有暗流，加上風浪大十分危險，若不熟悉水域及海流容易發生意外。海巡也呼籲，近日屏東地區氣候及海象變化多端，風浪較不穩定，民眾可下載「Go Ocean」海洋資訊平台APP，參考海域狀況降低風險。
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