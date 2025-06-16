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台中青年無戶籍 市府：先取得出生資料辦理戶口登記

中央社／ 台中16日電

台中21歲青年因父親未辦理戶籍而沒有身分證，也未就學，台中市政府今天跨局處進行協調認為，協助青年辦理戶口登記是最優先工作，將先與其父親聯繫取得出生資料。

台中21歲男子因其父親未辦理戶籍而沒有身分證，也未曾就學，日前被父親趕出家門在回收場，被北屯區北京里長蘇乙青發現坎坷遭遇，通報社會局協助安置，提供餐食及住所庇護。

台中市警察局第五分局表示，昨天前往安置中心訪查青年、製作筆錄，此青年表示未遭父親傷害或凌虐，不提出任何告訴。

青年父親昨天傍晚也到派出所說明及完成調查筆錄，對於為何沒報戶口，父親告訴警方，因不曉得如何處理，強調因擔心孩子在外恐遇危險，才會提醒他不要隨便亂跑，孩子是可以自由進出。據了解，青年生母是外籍媽媽，在孩子年幼時即不告而別，但其父親持有出生證明。

為協助這名青年，台中市政府今天召開跨局處協調會，會中認為，不管青年未來要就學或就業，優先要解決的就是完成戶籍登記、取得身分證，但仍須跟他父親拿到出生資料，才能辦理戶口登記，目前還沒有取得青年出生資料。

青年父親沒有為兒子辦理出生登記，民政局表示，根據戶籍法規定，在國內出生未滿12歲的國民，應為出生登記，並應於出生日起60日內申請，無正當理由不於法定期間申請者，處新台幣300元以上、900元以下罰鍰，經戶政事務所催告仍不申請，處900元罰鍰。

民政局指出，現階段優先以協助辦理戶口登記為主，是否對青年父親開罰，後續一切依法辦理。

社會局表示，青年目前在中途之家安置，主要是協助青年適應社會化，參與單位的一些活動，加強人際及生活自理能力，青年個人傾向要就業，如果後續要補強教育，也都要先取得身分證。

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