影／賓士路口猛撞！左轉重機斷兩截 騎士「噴飛骨折」影片曝光

新北市板橋區今天下午發生嚴重車禍。38歲劉男騎乘大型重機沿南興橋路往館前西路方向行駛準備左轉南雅西路時，與對向27歲田男駕駛的賓士車在路口發生碰撞，整輛重機被撞成兩截。劉男右腳開放性骨折由救護車送醫，車禍肇責歸屬仍待調查。

板橋警分局今天下午3時許接獲報案，板橋區館前西路、南雅西路一段路口發生車禍事故。警方趕抵經查騎乘大型重機的38歲劉男，當時沿南興橋路往館前西路方向行駛，至南雅西路一段路口欲左轉。不料此時對向1輛由27歲田男駕駛的賓士轎車正好行經，雙方就在路口發生碰撞。

從監視器畫面發現，重機與轎車在路口碰撞後，因撞擊力道猛烈，劉姓男騎士連人帶車當場噴飛，重機被撞的當場解體斷成兩截。救護人員到場後發現劉男右腳開放性骨折，所幸意識清醒由救護車送往亞東醫院急救。