影／賓士路口猛撞！左轉重機斷兩截 騎士「噴飛骨折」影片曝光
新北市板橋區今天下午發生嚴重車禍。38歲劉男騎乘大型重機沿南興橋路往館前西路方向行駛準備左轉南雅西路時，與對向27歲田男駕駛的賓士車在路口發生碰撞，整輛重機被撞成兩截。劉男右腳開放性骨折由救護車送醫，車禍肇責歸屬仍待調查。
板橋警分局今天下午3時許接獲報案，板橋區館前西路、南雅西路一段路口發生車禍事故。警方趕抵經查騎乘大型重機的38歲劉男，當時沿南興橋路往館前西路方向行駛，至南雅西路一段路口欲左轉。不料此時對向1輛由27歲田男駕駛的賓士轎車正好行經，雙方就在路口發生碰撞。
從監視器畫面發現，重機與轎車在路口碰撞後，因撞擊力道猛烈，劉姓男騎士連人帶車當場噴飛，重機被撞的當場解體斷成兩截。救護人員到場後發現劉男右腳開放性骨折，所幸意識清醒由救護車送往亞東醫院急救。
警方依規定進行測繪採證，雙方駕駛經酒測後均無酒駕，車禍發生原因及肇則歸屬仍待警方調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言